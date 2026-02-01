Valdés inauguró el Carnaval Provincial 2026 en el renovado corsódromo Nolo Alías

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el sábado el acto de apertura oficial del Carnaval Provincial 2026 con el tradicional corte de cintas en el renovado corsódromo “Nolo Alías”, donde quedaron habilitadas nuevas obras de infraestructura orientadas a fortalecer uno de los principales escenarios culturales y turísticos de Corrientes.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que “vamos a demostrar que la verdadera capital nacional del carnaval es Corrientes” y remarcó que “detrás de nuestra cultura hay mucho trabajo y esperanza de futuro”.

Un espacio renovado para la fiesta

Las mejoras inauguradas incluyen nuevos accesos, estacionamientos, sanitarios e iluminación, con el objetivo de acompañar el crecimiento de esta celebración popular y consolidarla como motor de desarrollo económico local.

Valdés destacó que las obras se ejecutaron en tiempo récord, iniciadas el 5 de enero, y agradeció el trabajo articulado de los organismos provinciales y de los obreros que participaron de las tareas. “El corsódromo va a seguir mejorando a lo largo del tiempo”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que el carnaval, al igual que el chamamé, forma parte de la identidad cultural correntina y representa una oportunidad concreta de desarrollo y generación de empleo. En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial continuará trabajando junto al Municipio capitalino y los ministerios de Turismo y de Coordinación para potenciar el evento.

Detalle de las obras inauguradas

Entre las mejoras habilitadas en el predio se destacan:

Un estacionamiento con 740 metros de pavimento de hormigón, diseño circular, boulevard central y veredas.

con de hormigón, diseño circular, boulevard central y veredas. Sistema de drenaje integral .

. Incorporación de 16 baños contenedores , duplicando la capacidad respecto a años anteriores, y dos módulos sanitarios exclusivos para comparseros .

, respecto a años anteriores, y exclusivos para . Mejoramiento de los accesos peatonales con veredas pavimentadas desde la colectora hasta el predio.

con desde la colectora hasta el predio. Instalación de paneles solares que abastecen la iluminación LED del estacionamiento y los sanitarios.

que abastecen la del estacionamiento y los sanitarios. Ordenamiento del tendido eléctrico.

El carnaval como expresión cultural

Durante el acto, el titular de la productora organizadora “La Estrella”, Esteban Centeno, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “La única forma de producir el carnaval más grande de la Argentina es con el trabajo de muchas personas del Estado y del sector privado”, señaló.

Por su parte, el intendente de Corrientes, Claudio Polich, remarcó que el carnaval es “una expresión cultural y una actividad importante desde el punto de vista comercial para la ciudad”, y agradeció al Gobierno provincial por la infraestructura incorporada.

Comenzó la competencia en el Nolo Alías

Tras el acto inaugural, se desarrolló la primera noche de desfile en el corsódromo. La programación incluyó el paso de Imperio Bahiano, Samba Show, Ará Berá, Sambanda y Copacabana, seguidas por Kamandukahia, Arandú Beleza, Samba Total y el cierre a cargo de Sapucay.

El Carnaval Provincial 2026 se extenderá hasta el 28 de febrero, con la participación de miles de comparseros que año tras año convierten a esta celebración en uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Corrientes.