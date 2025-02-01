¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

mortalidad infantil Aranduroga Rugby Club promedio histórico
Corrientes

Las noticias más importantes del 1 de febrero

Por El Litoral

Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 07:15

Corrientes, a la espera de un guiño de Nación para lograr un anhelo de 43 años

Carlos María Zárate abre su temporada en el Challenger de Rosario

Murió una joven madre tras un vuelco en Corrientes: su hijo de 5 meses está grave

Corrientes registra la tasa más alta de mortalidad infantil en Argentina

Prisión preventiva para el acusado del robo y tortura a una familia de Mocoretá

Murió electrocutado un hombre que trabajaba en una cooperativa eléctrica

Puente Chaco–Corrientes: hallaron una motocicleta abandonada y se desplegó un operativo

Las lluvias en enero quedaron por debajo del promedio histórico en Corrientes

Corrientes será sede de un amistoso internacional

Parque solar en Corrientes: Claudio Polich y Juan Pablo Valdés recorrieron el inicio de las obras
 

Últimas noticias

