Keko Villalba apuesta a Boca Unidos para recuperar su mejor nivel

Boca Unidos dio uno de los golpes del mercado de pases para el Torneo Federal A de fútbol 2026. Contrató a Daniel “Keko” Villalva, un delantero correntino que surgió en River Plate, entidad donde se coronó en el 2014 de la mano de Ramón Díaz, aunque también le tocó el triste momento del descenso.

El futbolista nacido en Caá Catí hace 33 años jugará por primera vez en un certamen afista para un club correntino y eligió Boca Unidos.

Keko tuvo su mejor momento deportivo durante su paso por los Tiburones Rojos de Veracruz en México y ahora llegó a Corrientes para intentar recuperar protagonismo.

“Vengo con la intención de volver a mi nivel que tuve durante mi primer temporada en México y en Paraguay (jugó para Guaraní)”, relató Villalva.

“El año pasado estuve en un club como Gimnasia y Tiro donde me tocó jugar más. Vengo a aportar lo mío”, agregó en declaraciones que realizó a República Aurirroja.

El delantero también jugó en Brasil y las últimas temporadas lo hizo en la Primera Nacional para Ferro Carril Oeste y el elenco salteño.

La llegada a Corrientes se dio de manera rápida. “Primero se comunicó la dirigencia y luego José. Con José Chamot yo trabajé en River y él me contó con mayor detalle el proyecto de Boca Unidos. Me gustó y no tuvimos muchos problemas para llegar a un acuerdo”, relató.

“A todos los clubes que llego, siempre lo hago para aprender. Siempre se aprende algo nuevo”, contó.

“Estoy con muchas ganas. Tengo todavía algunos añitos más para seguir aportando lo mio en el equipo que me toca jugar."

Villalba llegó esta semana a Corrientes y se sumó a la pretemporada del equipo que conduce técnicamente Lucas Batistuta.

“Ahora tengo que ponerme en el ritmo de mis compañeros. Ellos están trabajando hace dos semanas. También tengo que agarrar la idea del cuerpo técnico para llegar de la mejor manera al inicio del torneo”, enfatizó.

Por último sostuvo que “el grupo es muy lindo. Me recibieron muy bien Ojalá podamos tener un buen torneo”.

Llegó el capitán Albo

Mientras continúa con su pretemporada, Boca Unidos sumó un nuevo jugador a su plantel. Se trata de un defensor que viene de jugar el Regional para Mandiyú, siendo el capitán del elenco Albo.

Elías González se convirtió en nuevo jugador de Boca Unidos y de esta forma regresa a la entidad donde realizó las inferiores y participó de los torneos juveniles de AFA.

El sanroqueño también militó en Ferroviario y en Defensores de su ciudad natal.

González es el segundo jugador que se sumó a Boca Unidos con un reciente pasado en Mandiyú. El primero fue el delantero Lautaro Mendoza.

Los jugadores que llegaron a Boca Unidos para el Federal A 2026 son: Daniel Villalba, Elías González, Lautaro Mendoza, Lisando Ramírez, Luis Ojeda, Pablo Moreyra, Julián Fuyana, Bryan Mendoza, Lautaro Ludueña y Cristian Chávez. También están Federico Quijano, Gustavo Mbombaj, Martín Ojeda y Saúl Abecasis.

Mientras que da la pasada temporada siguen Ataliva Schweizer, Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Alejandro Leani.