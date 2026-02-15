Boca recibe a Platense, con el objetivo de volver a la victoria

Boca recibirá este domingo a Platense, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez. El encuentro que se llevará a cabo en “La Bombonera” a partir de las 19:30, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2-1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto.

En caso de reencontrarse con el triunfo, el “Xeneize” podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

La única incógnita en el 11 inicial pasa por el lateral derecho de la defensa, donde aún no está definido si dicha posición será ocupada por Juan Barinaga o Marcelo Weigandt.

El delantero uruguayo Edinson Cavani aparece en la lista de convocados (por primera vez en el 2026) luego de mejorar de su lumbalgia que lo tiene a maltraer desde la pretemporada.

Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo.

Jornada de domingo

Los partidos correspondientes a la quinta fecha del Apertura que se jugarán este domingo son:

17:00 Gimnasia LP vs. Estudiantes

19:30 Boca vs. Platense

22:00 Rosario Central vs. Barracas

22:00 Instituto vs. Central Córdoba