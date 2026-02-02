Demoraron a siete menores que causaban disturbios y vandalismo con gomeras en Corrientes

Una patrulla de prevención de la Policía de Corrientes puso fin al accionar de un grupo de menores que generaba preocupación en la zona sur de la ciudad. El operativo se concretó este lunes por la tarde, cuando efectivos de Investigaciones de la Comisaría 21 Urbana realizaban recorridas de rutina y detectaron a varios jóvenes promoviendo desorden en la vía pública.

La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Loreto y Borges. Allí, los agentes procedieron a la identificación y posterior demora de siete menores de edad, quienes, según los reportes vecinales, se encontraban realizando actos de vandalismo y causando molestias a los transeúntes y frentistas del barrio.

Secuestro de proyectiles peligrosos

Durante el palpado preventivo y la requisa de las pertenencias del grupo, los uniformados hallaron y secuestraron una cantidad significativa de gomeras (también conocidas como ondas). Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la peligrosidad de los proyectiles utilizados: los menores portaban una gran cantidad de elementos metálicos, entre ellos tuercas y restos de hierro, preparados para ser arrojados.

Este tipo de elementos, al ser lanzados con potencia, pueden causar graves daños materiales a vehículos y viviendas, además de representar un riesgo físico inminente para las personas que circulan por la zona.

Trámites y entrega a los padres

Tras el procedimiento, los siete jóvenes fueron trasladados a la sede de la Comisaría 21 Urbana para iniciar los trámites legales de rigor. Siguiendo los protocolos vigentes para casos que involucran a personas menores de edad, se dio intervención a las autoridades competentes y se notificó de inmediato a los progenitores.

Desde la fuerza provincial señalaron que estas recorridas de prevención se han intensificado en los distintos barrios de la Capital para desalentar conductas que atenten contra la tranquilidad pública. Los menores, una vez cumplimentados los pasos procesales, fueron entregados a sus familias bajo las actas de responsabilidad correspondientes.