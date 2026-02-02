Luis Caputo designó a Pedro Lines en el Indec y dijo que mantendrá la fórmula de inflación

Tras la salida de Marco Lavagna del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación que estaba prevista para enero.

“Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

La renuncia de Lavagna al frente del Indec se produjo en un escenario atravesado por cambios técnicos sensibles, tensiones recientes por la producción de datos sectoriales y una transición metodológica largamente preparada.

Comunicada de manera interna y sin anticipos públicos, ocurrió a días de lo que iba a ser la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con esa nueva metodología y sorprendió incluso dentro del propio organismo.

En su explicación, Caputo dijo que Lavagna tenía prevista la fecha para implementar la nueva metodología en enero, pero que, junto a Javier Milei, decidieron aplazar su aplicación: “Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", dijo.

"En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”, agregó.

“La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, completó.

Además, anunció que Pedro Lines quedará a cargo del organismo estadístico en reemplazo de Lavagna. “Es técnico, tiene una trayectoria excelente e intachable”, destacó y añadió: “Cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de Moreno, se fue. Es un funcionario de primera, asegura transparencia”.

Las principales frases de Luis Caputo

“La inflación en 2026 seguro será más baja que el año pasado. Confíamos en que va a estar en torno al 15% o 18%. Lo importante es continuar el rumbo. Va a converger a los niveles internacionales porque trabajamos para eso”.

“No fue solo la inflación una escalerita, para el riesgo país y el crecimiento también. Todo el ataque y el riesgo kuka que tuvimos el año pasado tuvo un fuerte impacto”.

“Hace dos años, cuando teníamos una economía desordenada, cuando le querían hacer creer a la gente que teníamos energía gratis, no alcanzaba con importar. Llamaron a una licitación a las apuradas y el contribuyente pagó el tubo cuando no tiene por qué. La licitación que salió ahora, que es privada, es de un tercio de lo que se pagó hace dos años”.

“El Presidente no tiene nada personal, da la batalla cultural y trata de abrirle los ojos a la gente. No tiene nada personal contra determinado periodista, determinado empresario o determinada cantante”.

“Hemos aplanado las tarifas para que no haya tanta volatilidad entre verano e invierno. En invierno sube el precio del gas y el consumo. Los ingresos medios y bajos siguen con subsidio importante, los grandes contribuyentes pagan el precio pleno”.

“Se puede ver un salto fuerte en alguna tarifa porque la base es baja y por el aplanamiento. Se puede ver una suba fuerte, pero vas a ver una suba mucho menor de lo que hubieras tenido en junio o julio”.

“Un amigo que es dueño de una importante marca de ropa me dijo que la ropa de la misma calidad que lo importado está más barata que la ropa de afuera. La ropa en Argentina era un afano, ahora no es tanto”.

TN