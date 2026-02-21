Victoria de Boca Unidos en su primer amistoso de pretemporada

Un saldo positivo arrojó la presentación de Boca Unidos en Resistencia donde disputó su primer encuentro amistoso de cara al Torneo Federal A 2026.

Con gol de Cristian Chávez, Boca Unidos venció 1 a 0 a Sarmiento en el encuentro entre los equipos titulares, mientras que en el segundo cotejo, entre los equipos suplentes, donde jugó Daniel “Keko” Villalba, el marcador quedó en 0.

En el estadio Centenario de la capital chaqueña, en la calurosa mañana de sábado, Boca Unidos y Sarmiento tuvieron su primer cotejo de preparación. La terna arbitral en los dos partidos, que duraron 60 minutos cada uno, estuvo conformada por Juan Pablo Insfrán, Erika Tolaba y Hernán Torales.

En el partido principal, de un discreto nivel, fue trabado y parejo, el único tanto de la tarde lo consiguió el experimentado Cristian Chávez, quien aprovechó un error en la salida de los locales y definió solo ante Diego González tras la habilitación de un compañero.

Para este cotejo, el DT de Boca Unidos, Lucas Batistuta realizó una variante en la formación inicial respecto a la práctica de fútbol que tuvo en Corrientes una semana antes. Ingresó Claudio Alonso (jugador que llegó de Romang FC) en lugar de Brian Pérez.

Los once titulares fueron; Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Ataliva Schweizer, Lisandro Ramírez y Gustavo Mbombaj; Ángel Piz y Lautaro Ludueña; Leandro Gómez, Saúl Abecasis y Alonso; Cristian Chávez.

Para el primer partido, Roberto Marioni, entrenador de Sarmiento, puso como titulares a: Diego González; Ezequiel Gnemmi, Carlos Giménez , Agustín Arcando y Nahuel Franco; Gonzalo Alarcón, Nelson Acevedo, Cristhian Maidana e Ivo Di Buo; Maximiliano Ibáñez y Emiliano Bogado.

En el segundo turno de la mañana se midieron los equipos alternativos. Boca Unidos formó con Federico Quijano; Elías González, Julián Fuyana, Alejandro Leani y Yasir Olivares; Diego Sánchez Paredes y Tiago Villanueva; Lautaro Leyes, Daniel Villalba y Pavón; Lautaro Mendoza.

Respecto a la práctica en Corrientes del pasado sábado en Corrientes, Leani ingresó por Pablo Moreyra, Leyes por Lucio Velasco y Santiago Pavón por Claudio Alonso.

Mientras que Sarmiento presentó esta formación: David Acuña; Franco Domínguez, Valentino Mozzi, Gonzalo Hidalgo y Matías Ayala; Bruno Prieto, Pablo Martínez, Cristian Almirón y Genaro Martínez; Hernán González y Lucas Genolett.

El próximo sábado, Boca Unidos y Sarmiento se volverán a enfrentar en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez de la capital correntina.