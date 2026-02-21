Una cumbre sobre IA reunió a líderes internacionales en India

"Los seres humanos nunca deben convertirse en simples puntos de datos o materia prima para máquinas", advirtió este jueves el primero ministro de la India, Narendra Modi, al encabezar la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) que se realizó durante cinco días en Nueva Delhi. Y, sostuvo que "la IA debe convertirse en una herramienta para el bien global, abriendo nuevas puertas de progreso".

Frente a un centenar de dirigentes mundiales, entre presidentes, funcionarios de la ONU y desarrolladores informáticos, Modi también instó a llevar adelante un modelo de desarrollo tecnológico basado en el "código abierto". En ese sentido, cuestionó la opacidad de los países y corporaciones que tratan la inteligencia artificial (IA) como un activo estratégico confidencial.

"Se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante. Es decir, la transparencia es la mayor seguridad. Algunos países y empresas creen que la IA es un activo estratégico, por lo que debe desarrollarse de manera confidencial. El pensamiento de la India es diferente", señaló Modi durante su discurso inaugural del encuentro.

Y para presentar al mundo la visión de India en el tema, exhibió los principios del MANAV un acrónimo que en hindi significa humano y que configura los preceptos para el manejo de la IA centrada en el ser humano con principios de forma ética, soberana y accesible.

En ese sentido, convocó a la comunidad internacional a que la IA se convierta en un "bien común global".

"Cuando los códigos son abiertos y se comparten, nuestros millones de mentes jóvenes pueden hacerlos mejores y más seguros", añadió el primer ministro e insistió con los beneficios a nivel mundial que puede deparar una tecnología compartida.

De todas formas, aseguró que la India "estará más alerta con respecto a la seguridad infantil" y defendió que, del mismo modo que se selecciona el plan de estudios escolar, el espacio de la IA debe ser "seguro para los niños y guiado por la familia".