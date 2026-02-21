¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mendoza

Ordenaron a una madre dejar de publicar fotos de su hija adolescente

La medida fue dictada por la Justicia de Minoridad y Familia.

Por El Litoral

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 19:50

 Una jueza de familia de Mendoza ordenó a una madre cesar de inmediato la publicación de fotos, videos y otros contenidos de su hija adolescente en redes sociales y servicios de mensajería. La medida fue dictada por el Juzgado de Familia de Gestión Asociada de Las Heras, a cargo de la magistrada Carina Viviana Santillán.
La particularidad del caso es que la acción fue iniciada por la propia adolescente, identificada en el expediente como “D.R., J. E.”, quien actuó por derecho propio con el patrocinio de los abogados Adriana Valdearenas y Andrés Da Rold. El planteo se tramitó como una medida autosatisfactiva, es decir, un proceso urgente que busca una solución inmediata.
Según surge del expediente “D.R., J. E. c/ S., A. Fernanda Lorena p/ Medidas Autosatisfactivas”, la joven denunció la exposición reiterada de su imagen en redes sociales y servicios de mensajería por parte de su madre. En su presentación, sostuvo que esa práctica, conocida como “sharenting”, afectaba su derecho a la intimidad, a la integridad y al decoro, y la vinculó con situaciones de hostigamiento escolar.
En su resolución, la jueza recordó que las medidas autosatisfactivas son procesos que “requieren pronta resolución”.

