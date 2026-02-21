Desbaratan un plan narco para asesinar a un juez y un fiscal

El llamado "estanciero narco", Leonardi Airaldi habría impulsado un plan para asesinar al Juez Federal de Paraná, Leandro Ríos y al Fiscal Federal del Tribunal Oral, José Ignacio Candioti, según fuentes de la Justicia local.

Bajo el pedido del Fiscal Federal Pedro Rebollo, la orden del Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y la coordinación del Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, Gendarmería Nacional allanó ayer por la tarde el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, desbaratando el plan de asesinato urdido por el narcotraficante de Entre Ríos, Leonardo Airaldi, quien se encuentra allí alojado, a la espera de un juicio.

El desbaratamiento del plan se da en el marco de la causa vinculada a Airaldi quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para asesinar a los magistrados en sus vacaciones en el vecino país, pese a que ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto un viaje. El dato fue aportado a la justicia federal por un recluso ligado al narcotráfico y luego de estos dichos comenzó la investigación.

Según el relato de este interno que aportó información Airaldi quería tomarse venganza con Ríos y Candioti, por la causa que tiene sobre sus espaldas y lo llevará a juicio en próximos días. Según lo manifestado por el testigo, Airaldi cree que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candioti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”. Se sabe que la investigación sobre Airaldi viene hace varios años y está comprometido no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde tiene otro expediente aún más grave que el que transcurre en Paraná.

El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está siguiendo el tema desde cerca. Rosatti ya se comunicó con el juez Ríos y el fiscal Candioti y está en permanente contacto con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado.

Según informó la revista Análisis, Airaldi fue referenciado como un “narco de mucho poder y que maneja la cárcel y a los guardias” habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para asesinar a los funcionarios judiciales durante la estadía de ambos en Punta del Este. Cabe aclarar que ni Ríos ni Candioti viajaron de vacaciones a Uruguay durante esta temporada.

El procedimiento que llevó adelante Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú y presencia de la Policía de Entre Ríos, fue ordenado por Hernán Viri, Juez Federal de Gualeguaychú por datos que aportó un preso ligado al narcotráfico, quien prestó declaración ante el órgano fiscal. Análisis dio a conocer que se secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación, confirmó una fuente judicial, y se seguirá investigando por la gravedad de todo lo denunciado.

La investigación judicial que se encuentra a cargo del Fiscal Federal, Pedro Rebollo, notificó a los funcionarios Ríos y Candioti y se dispusieron medidas de seguridad para ambos magistrados.

Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y empresario ganadero con vínculos en el ámbito político y social entrerriano, será juzgado en los próximos días.