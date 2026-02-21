Por la quema de basura, se produjo un feroz incendio a metros de la Ruta 12

Un incendio de pastizales se produjo este sábado por la tarde a pocos metros de la Ruta Nacional 12 y avenida Maipú, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona y obligando a la rápida intervención de los bomberos. Según las primeras averiguaciones se debe a la quema de basura y la humareda complicaba la circulación normal.

Complicaba el transito

El hecho ocurrió alrededor de las 14,10 cuando el personal de guardia fue alertado a los pocos minutos a través de un llamado al sistema de emergencias 911 que advertía sobre la presencia de fuego en un sector de vegetación seca cercano a la calzada.

Tras recibir el aviso, una dotación se dirigió al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia sectores más amplios o representara un riesgo para los vehículos que circulaban por la zona.

El foco ígneo se desarrolló en un área de pastizales, un tipo de vegetación altamente inflamable, especialmente en jornadas con altas temperaturas y condiciones de sequedad, como la de este sábado, que favorece la rápida expansión del fuego.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio fue contenido antes de que alcanzara mayores dimensiones o provocara daños materiales o personas afectadas.

Este tipo de episodios genera preocupación debido a su cercanía con rutas transitadas, ya que el humo puede reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de siniestros viales, además de representar una amenaza para el entorno natural y zonas cercanas.