Trump reforzó la ofensiva y subió aranceles globales al 15%

En abierto desafío a la sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal su mecanismo para aplicar aranceles, el presidente Donald Trump anunció este sábado que aumentará los gravámenes globales del 10%, que anunció hace un día, al 15%.

"Yo, como presidente de los Estados Unidos de América, con efecto inmediato aumentaré el Arancel Mundial del 10% sobre países, muchos de los cuales llevan décadas 'estafando' a Estados Unidos, sin represalias (¡hasta que llegué yo!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%", escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

Y anunció que buscará continuar con su política arancelaria, a pesar del freno de la Corte. "Durante los próximos cortos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permitidos, que continuarán nuestro proceso extraordinariamente exitoso de Hacer América Grande de Nuevo — MÁS QUE NUNCA ANTES!!"

En un fallo que golpeó duramente en el corazón de la estrategia económica interna y global de Trump, la Corte Suprema de Justicia dictaminó el viernes que el jefe de la Casa Blanca excedió su autoridad al imponer aranceles utilizando una ley reservada para una emergencia nacional y los declaró inconstitucionales.

Fue un límite trascendental al poder de Trump por parte del Tribunal, de mayoría conservadora, que enfureció al presidente. Enojado, reaccionó enseguida: dijo que los jueces que habían votado en contra eran una “desgracia” y anunció un 10% de impuestos bajo el paraguas de otra ley para preservar su agenda comercial.

Sin embargo, esa medida no fue suficiente para Trump sino que este sábado volvió a subir la apuesta y anunció que aumentarían al 15%, agregando mayor incertidumbre a un panorama tarifario ya caótico.