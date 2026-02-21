Una joven que manejaba borracha mató a un motociclista en Córdoba

Una joven de 20 años fue detenida e imputada por homicidio luego de atropellar y matar a un motociclista en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en un accidente que la justicia investiga si ocurrió durante una picada clandestina.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martí, cuando Camila Zabala, la conductora, venía a bordo de un Volkswagen Golf. Allí se cruzó con Cristian Martín Alanís (35), quien regresaba a su casa tras una reunión con amigos. La joven impactó al motociclista, que voló por los aires.

Según informaron medios locales, tal fue el impacto que una de las zapatillas de Alanís fue hallada en el techo de una casa. Personal médico llegó de inmediato, pero no pudieron hacer nada ya que el joven murió prácticamente en el acto. Cuando el personal de emergencias llegó al lugar, ya no presentaba signos vitales.

Zabala siguió unos 300 metros más con la moto enganchada debajo de la rueda delantera, un ruido que despertó a los vecinos de la zona. El test de alcoholemia realizado tras el choque arrojó resultado positivo. En el vehículo viajaban dos amigas, de 20 y 22 años, que también habían consumido alcohol y dieron positivo en los controles.

Los investigadores analizan si la joven estaba corriendo una picada con una camioneta minutos antes del impacto. Videos de cámaras de seguridad, difundidos por el noticiero de El Doce, muestran al Golf circulando a gran velocidad casi a la par de otro vehículo, una camioneta cercana.

Zabala fue imputada por homicidio culposo agravado y permanece detenida. La causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, quien espera el resultado de pericias clave para definir los próximos pasos.