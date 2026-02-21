Independiente perdió su invicto en Mendoza

Independiente perdió su invicto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional al caer 3-2 con Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Los goles de los locales fueron de Alejo Osella y un doblete de Fabrizio Sartori, mientras que para el Rojo gritaron Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

Con este resultado, el Rojo quedó con 9 puntos en la Zona A y no pudo treparse a la cima. Mientras que la Lepra llegó a 15 unidades y se mantiene entre los mejores de la Zona B.

El primer gol de la tarde lo hizo la Lepra mendocina. Sebastián Villa desbordó por el sector izquierdo, sacó un centro con su pierna zurda y Alejo Osella estableció, a los 17 minutos de la primera etapa, el 1-0.

En el inicio del complemento, el Rojo lo empató con un golazo de Ávalos. Santiago Arias mandó un centro desde la derecha que el delantero conectó con una tijera que dejó sin opciones a Bolcato para establecer el 1-1.

Poco tiempo después, Independiente dio vuelta el resultado. Facundo Zabala filtró el balón al área para Abaldo que definió con clase ante la salida del arquero local para desatar la locura en el banco visitante y decretar el 2-1.

La intensidad se mantuvo y el conjunto mendocino encontró el empate. A los 28 minutos, Fabrizio Sartori se filtró dentro del área y remató cruzado con el empeine para decretar el 2-2 y ponerle incertidumbre al desenlace del partido.

A cinco minutos del final, Sartori se volvió a anotar en el marcador. El atacante conectó con su cabeza un centro desde la derecha y alejó el balón de Rey, que poco pudo hacer para evitar el 3-2.

Por la séptima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Racing en Avellaneda el jueves 26 de febrero a partir de las 17:15. Por su parte, Independiente deberá enfrentarse a Gimnasia de Mendoza el martes 24 desde las 22:00.

Durante la jornada sabatina, Platense superó a Barracas Central 1 a 0 con gol de Augusto Lotti a los 41 minutos del ST.