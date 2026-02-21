Equipo correntino es semifinalista en el Arena 1000 de Beach Handball

Las Corren, el equipo juvenil femenino que representa a Corrientes, se clasificó para disputar la semifinal del Arena 1000 de beach handball que se disputa en Chaco.

Las juveniles correntinas, dirigidas por Lucas Cruz y Daiana Diaz, se impusieron 2 a 0 ante Salta y avanzaron a las semifinales del torneo que es clasificatorio para la Copa Argentina 2027.

El representativo correntino superó en el debut a Chaco For Ever 2 a 1 en el marco del Grupo B de la etapa clasificatoria.

Este torneo que se desarrolla en el polideportivo Jaime Zapata de Resistencia es organizado por la Comisión de Beach Handball de la Confederación Argentina de Handball (CAH) y la Asociación Chaqueña de Handball (ASOCHAH).

El evento cuenta con la participación de 25 equipos, juveniles y adultos, que llegaron desde diferentes provincias hasta Resistencia.

Las Corren representan a Corrientes en categoría juvenil y han demostrado un gran nivel en la competencia.

Con esta victoria, se aseguraron un lugar en la semifinal que se jugará este domingo desde las 9.45.

La actuación de Las Corren es un gran logro para el handball correntino y demuestra el potencial de las jóvenes jugadoras de la provincia.

