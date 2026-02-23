Demoraron a un hombre que tenía pedido de localización de la Justicia de Buenos Aires

Efectivos de la Comisaría Primera de Goya demoraron a un hombre mayor de edad que registraba un pedido de localización vigente solicitado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de un operativo de identificación de personas realizado en esa ciudad. Durante el control, los uniformados consultaron los datos del ciudadano en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), donde constataron que existía un requerimiento judicial para su comparendo emitido por la Unidad Fiscal Este.

Tras confirmarse la medida, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que había solicitado su localización.

Desde la Comisaría Primera de Goya indicaron que se dio inmediata intervención y comunicación al organismo requirente para avanzar con las diligencias correspondientes.

Asimismo, destacaron el accionar preventivo del personal policial en el cumplimiento de los requerimientos judiciales vigentes y en el resguardo de la seguridad pública.