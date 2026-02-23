†

PROF. JULIO ZALAZAR

Q.E.P.D

Falleció el 21/02/2026. Carolina Monzón y su hijo Juan Enrique Gauto-Monzón participan el fallecimiento de Julio, ocurrido en Brasil. Excelente artista, docente generoso y bellísima persona. Acompañamos a su nieta Ariana, a Sol y demás familiares en este momento tan triste. Que Dios lo reciba en sus brazos. c/128

†

PROF. JULIO ZALAZAR

Q.E.P.D

Falleció el 21/02/2026. Romilio Monzón y familia, Jorge Monzón y familia, Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan su fallecimiento y acompañan con una oración a su nieta Ariana en este momento tan doloroso. c/128

†

PROF. JULIO ZALAZAR

Q.E.P.D

Falleció el 21/02/2026. Graciela Torossi, Rolando Torossi y su esposa Liliana Sánchez Negrette participan el fallecimiento de Julio y acompañan a su familia en este momento tan delicado. Que brille para él la luz eterna. c/128