El Municipio de Paso de los Libres advierte sobre falsos relevamientos

La Municipalidad de Paso de los Libres informó a la comunidad que no se encuentra realizando relevamientos domiciliarios ni procedimientos de recopilación de datos personales en el territorio.

"En virtud de denuncias recepcionadas en las últimas horas, se deja constancia de que no existe acto administrativo vigente que disponga operativos casa por casa por parte de personal dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal", informaron.

Se solicita a la población abstenerse de proporcionar información personal, documentación o datos sensibles a individuos que invoquen representación municipal sin acreditar identidad institucional mediante credencial oficial y autorización formal correspondiente.

Toda acción institucional es previamente autorizada y comunicada a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

Ante cualquier situación irregular, corresponde dar inmediata intervención a la autoridad policial competente.

"La Municipalidad de Paso de los Libres reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia administrativa y la seguridad de la comunidad", cerraron.