Irán ultima la compra de misiles supersónicos a China en plena escalada militar con EEUU

Irán está a punto de cerrar un acuerdo con China para la compra de misiles antibuque, según seis fuentes con conocimiento de las negociaciones, justo cuando Estados Unidos despliega una gran fuerza naval cerca de la costa iraní ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica. Aunque la firma del pacto está cerca, aún no se ha acordado la fecha de entrega de ese armamento a Teherán.

Esos misiles, el modelo CM-302 de fabricación china, tienen un alcance de unos 290 kilómetros y están diseñados para evadir las defensas de los buques volando a baja altura y a gran velocidad. Su despliegue mejoraría significativamente la capacidad de ataque de Irán y supondría una amenaza para las fuerzas navales estadounidenses en la región, según dos expertos en armamento.

Las negociaciones con China para comprar los sistemas de armas de misiles comenzaron hace al menos dos años, pero se aceleraron considerablemente tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, a la que se sumó brevemente Estados Unidos, según esas seis personas con conocimiento de las conversaciones, entre ellas tres funcionarios que fueron informados por el Gobierno iraní y tres funcionarios de seguridad.

Cuando las conversaciones entraron en su fase final el verano pasado, altos cargos militares y gubernamentales iraníes viajaron a China, entre ellos Massoud Oraei, viceministro de Defensa de Irán, según dos de los funcionarios de seguridad. La visita de Oraei no se había dado a conocer anteriormente.

“Si Irán tiene capacidad supersónica para atacar barcos en la zona, eso cambiaría completamente las reglas del juego”, ha afirmado Danny Citrinowicz, exoficial de inteligencia israelí y actualmente investigador sénior sobre Irán en el centro de análisis Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. “Estos misiles son muy difíciles de interceptar”.

Se desconocen los detalles del acuerdo sobre cuántos de ellos prevé el pacto y el precio acordado entre Teherán y Pekín. Tampoco se sabe si China seguirá adelante con el acuerdo, en medio de la escalada de tensión militar en la región.

“Irán tiene acuerdos militares y de seguridad con sus aliados, y ahora es el momento adecuado para hacer uso de ellos”, ha declarado un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

La delegación china ante Naciones Unidas remitió a Reuters al Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín para recabar comentarios. Los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa no respondieron a las preguntas sobre esta posible transacción.

La Casa Blanca tampoco ha respondido directamente a las preguntas sobre las negociaciones entre Irán y China acerca de la posible compra de misiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí ha dejado claro que o su país llega a un acuerdo para detener el programa nuclear iraní o su país tendrá que tomar “medidas muy duras, como la última vez”, dijo un funcionario de la Casa Blanca, en alusión a los bombardeos de junio.

Armamento sofisticado

De ser entregados finalmente, estos misiles serían algunas de las armas más avanzadas que China ha transferido hasta ahora a Irán, desafiando el embargo de armas impuesto por Naciones Unidas en 2006. Las sanciones se suspendieron en 2015 como parte de un acuerdo nuclear con Estados Unidos y sus aliados, moribundo desde que la Administración de Trump decidiera abandonarlo unilateralmente en 2018, y se volvieron a imponer en septiembre pasado.

La posible venta daría un impulso al fortalecimiento de los lazos militares entre China e Irán en un momento de mayor tensión regional, lo que complicaría los esfuerzos de Estados Unidos por contener el programa de misiles de Irán y frenar sus actividades nucleares. También sería una señal de la creciente voluntad de China de imponerse en una región dominada durante mucho tiempo por el poderío militar estadounidense.

China, Irán y Rusia llevan a cabo ejercicios navales conjuntos anuales, y el año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias entidades chinas por suministrar precursores químicos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para su uso en su programa de misiles balísticos. China rechazó esas acusaciones, alegando que no tenía conocimiento de los casos citados en las sanciones y que aplica estrictamente los controles de exportación de productos de doble uso.

(Con información de El País)