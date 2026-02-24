Según el Gobierno, en 2025 la economía creció 4,4%

El 2025 cerró con una expansión de la actividad de 4,4% pese al parate que se registró en varios sectores sobre el cierre del año.

El INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de diciembre tuvo un repunte de 1,8% contra el mes anterior. Se trata del mejor resultado mensual desde julio de 2024, impulsado por la fuerte cosecha de trigo. Así marcó el nivel más alto de la serie desde su creación en 2004. Este salto metió un impasse después de las caídas de 0,1% en noviembre y de 0,5% en octubre.

La mayor parte del crecimiento del 2025 se centró en la primera parte del año, que arrancó a tasas que superaban el 6%. En el segundo semestre ese crecimiento se frenó, con fuertes caídas de la industria y de sectores del comercio y la construcción.

El EMAE funciona como un dato preliminar del informe del Producto Bruto Interno (PBI), que el INDEC publica cada tres meses. El del último trimestre de 2025, con los datos de todo el año, se conocerá el 20 de marzo.

El dato del cierre del año fue mejor a lo esperado, ya que las proyecciones privadas indicaban que estaría rozando el 4%. El Gobierno salió a festejar el número en las redes sociales. El ministro de Transformación, Federico Sturzenegger, escribió en X: "Diciembre marcó el MÁXIMO histórico de producción para el país (serie desestacionalizada). El crecimiento punta a punta (serie original) da 6.6% en 2024 y 3.5% en 2025. Acumula 10,3% en la presidencia de @JMilei".

El tuit fue reposteado por el presidente Javier Milei. "Masterclass del Coloso", agregó el mandatario.

También el ministro de Economía Luis Caputo hizo un posteo en X donde menciona que "a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)".

El INDEC consigna que "las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en diciembre de 2025 fueron “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” e “Intermediación financiera”. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones". De los quince sectores que conforman el índice hubo crecimiento interanual en once. Gracias al aporte del trigo, el segmento agro se expandió 33,2% contra diciembre de 2024 y la actividad bancaria saltó 14,1%, mientras que la industria se hundió 3,9%.

"El arrastre estadístico que deja diciembre 2025 es del 2% para 2026. Si la actividad se mantiene constante al nivel de diciembre durante todo 2026, en el promedio 2026 crecería 2%", indicaron desde Romano Group.

Para la consultora LCG, "aún con el llamativo crecimiento de diciembre, que deja un arrastre estadístico más elevado (2 puntos porcentuales), no esperamos un crecimiento alto para este año. Seguimos proyectando un aumento de la actividad por debajo del 3% anual promedio a partir de la tracción que puedan ejercer algunos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera)".

"Para el resto, no encontramos drivers que empujen el crecimiento. En su mayoría seguirán atados a una demanda interna poco pujante con salarios estancados y creación de empleo de baja calidad (que difícilmente se revierta en el corto plazo con la aprobación de la reforma laboral), un impulso fiscal nuevamente negativo para alcanzar una meta fiscal más estricta este año, y la apertura comercial en un contexto de tipo de cambio más bajo", concluyeron.

La consultora ACM proyecta una expansión del 3,8% para este año. Con el arrastre estadístico de 2% que deja el 2025, "se requeriría aproximadamente 1,8 puntos porcentuales adicionales por mejora dentro del año".

Y agregan que "en este contexto, será clave monitorear si la recuperación se amplía hacia sectores más ligados al mercado interno: la estabilidad del régimen cambiario y la evolución del tipo de cambio real seguirán siendo relevantes para el desempeño de los transables, mientras que para el resto de la economía resultarán determinantes la trayectoria de las tasas reales y la disponibilidad de crédito para recomponer los ingresos reales y la demanda".

