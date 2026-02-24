Corrientes: empresas abonaron y se levantó la amenaza de paro para este miércoles

El servicio de transporte urbano de pasajeros funcionará con normalidad este miércoles en la ciudad de Corrientes, luego de que se destrabara el conflicto salarial que mantenía en alerta a los trabajadores y amenazaba con un paro. En las últimas horas, las tres empresas abonaron lo adeudado.

El secretario general de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) Corrientes, José Luis Sabao, confirmó a El Litoral, que las empresas Ersa, Transporte San Lorenzo y Turismo Miramar, completaron el pago de los $70.000 que adeudaban a sus empleados.

“Se depositó lo que se estaba reclamando que era una suma de $70.000 que tenía que pagar el día 20”, indicó a este medio, el referente gremial.

Amenaza de paro

El conflicto se había originado por el incumplimiento de un acuerdo salarial que fijaba un ingreso total de $1.370.000 para los trabajadores. Según lo pactado, una parte del sueldo debía abonarse en una primera instancia y el monto restante, de $70.000, tenía como fecha límite el 20 de febrero. La demora en ese pago generó la advertencia de una medida de fuerza que finalmente quedó sin efecto tras la regularización de los haberes.

De esta manera, miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público podrán contar con el servicio habitual, despejando la incertidumbre que se había generado en los últimos días.