JP Valdés participará del encuentro de la UCR nacional en Santa Fe

n El gobernador Juan Pablo Valdés participará este viernes del Encuentro Nacional de Intendentes Radicales en la provincia de Santa Fe. Además participarán más de 300 intendentes radicales de todos el país

Los mandatarios serán recibidos por su Maximiliano Pullaro, que hará las veces de anfitrión junto al presidente del partido a nivel nacional e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella y al titular de la UCR provincial, Felipe Michlig.

Tras las palabras de bienvenida, se programaron dos charlas. Abrirá “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local” a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego será el turno del economista Santiago Bulat que dará la charla “Descifrando la economía 2026”.

Para el fin de la jornada, se programó una mesa debate donde confluirán intendentes y autoridades universitarias. Bajo el nombre “Mesa La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, la actividad estará encabezada por el Rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Enrique Mammarella y de Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La actividad radical se desarrollará en un escenario de fuerte movimiento político nacional, en medio de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, varias de ellas en debate en el Congreso.

Este mismo viernes, el Senado tiene previsto tratar proyectos que generaron alta tensión política, como la reforma laboral y la ley penal juvenil. En la Cámara Alta, la UCR cuenta con diez bancas, entre ellas las de los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

En la estrategia oficialista figura llegar al 1° de marzo, fecha de apertura de sesiones ordinarias, con ambas iniciativas aprobadas para que el Presidente pueda presentarlas como logros de peso político, lo que implicará negociaciones con distintos sectores no peronistas, entre ellos el radicalismo.