Vischi, sobre el acuerdo con LAUE: “Es el inicio de un paso histórico”

n En una semana de intensa actividad en el Senado, que tuvo su primer mojón en la sesión preparatoria del martes y continuará mañana, la Cámara Alta del Congreso de la Nación desarrolló un nuevo encuentro en el recinto para dar tratamiento a una serie de temas de relevancia como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación a la Ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la asociación económica y política que congrega a 27 países de Europa.

El senador nacional por Corrientes Eduardo “Peteco” Vischi, presidente de la bancada radical, se refirió en su alocución al acuerdo entre bloques regionales, y sus beneficios para Corrientes y las economías regionales, al que definió como “el inicio de un paso histórico”.

Como libreño, Vischi lamentó que si bien “en las fronteras es donde se vive la Nación, estas se han convertido en un impedimento. Pareciera que pasamos de Alemania Oriental a Occidental en la época del Muro”.

“El Mercosur tuvo un impacto muy positivo desde el punto de vista comercial, pero en vez de fortalecer proporcional y simétricamente al país, lo que hizo fue fortalecer los centros económicos del país. En la frontera seguíamos esperando ese crecimiento. El Mercosur tiene una gran asignatura pendiente que es que todos los argentinos sintamos que es nuestra esencia”, agregó.

Frente a esa situación, el senador correntino destacó que el acuerdo analizado supone un “cambio de paradigma” con una “apertura inteligente” para no afectar a la industria nacional, además de traer aparejados beneficios como una cooperación financiera para modernizar a las empresas del Mercosur, el apoyo a las PyMEs, la reducción de la burocracia, la capacitación para el acceso a los nuevos mercados, y una supervisión y seguimiento del pacto con un comité parlamentario conjunto, entre otros.

Sobre la necesidad de dar paso a una nueva etapa, Vischi enfatizó: “me provoca indignación cuando a veces, si hay un presidente en Brasil que no concuerda con la ideología del presidente en Argentina, tenemos un aislamiento entre países que han sido eternamente socios comerciales y culturales. Es muy difícil llevar adelante un acuerdo comercial sin tener confianza y sin tener la posibilidad de entenderse.”

“Si hay unión, evidentemente eso facilita y posibilita los acuerdos comerciales. Esta integración regional y multilateral hace cambiar el foco y permite que pensemos en un acuerdo a largo plazo”, finalizó.