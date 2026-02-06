Venta de alcohol en River-Tigre: cómo funcionará el consumo de cerveza en el Monumental

Durante el partido del sábado entre River Plate y Tigre se habilitará de manera excepcional la venta de cerveza en el estadio Monumental. La medida, autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, marcará un antecedente en el fútbol argentino y funcionará como una prueba piloto bajo estrictas condiciones de control y seguridad.

La autorización fue otorgada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras un pedido formal del club y un análisis previo de los protocolos presentados. La venta de cerveza en el Monumental no será general: estará limitada a palcos y a un sector hospitality ubicado en las plateas medias San Martín y Belgrano.

Uno de los puntos centrales del operativo es el sistema River ID, que permite identificar a cada persona que ingresa al estadio con datos personales y ubicación.

Método de compra y restricciones

Por este motivo, la compra no se realizará el día del partido, sino de forma anticipada y a través de la plataforma digital del club, lo que permitirá la trazabilidad de cada consumidor.

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos vasos de cerveza, cantidad que se ajusta al límite legal de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires, fijado en 0,5 gramos de alcohol en sangre. La bebida no se venderá en lata, sino en vasos plásticos, y solo a mayores de 18 años.

El consumo también tendrá restricciones espaciales. No estará permitido beber en las tribunas generales. En el caso de los palcos, se podrá consumir dentro de los mismos, siempre que los vasos no se exhiban hacia el exterior.

La excepción

La iniciativa se desarrolla en el marco de la ley contravencional porteña, que prohíbe la venta de alcohol en espectáculos masivos, aunque contempla excepciones con autorización expresa de la autoridad competente. En este caso, la habilitación corresponde a la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos.

Desde el Gobierno porteño aclararon que, si se detectan incumplimientos o consumo fuera de los sectores habilitados, la experiencia será dada de baja de inmediato. En cambio, si el resultado es positivo, la medida podría ampliarse gradualmente a otras zonas del estadio en futuros partidos.

Por el momento, la prueba alcanzará a menos del 10% de los asistentes al Monumental, que cuenta con una capacidad cercana a las 82 mil personas. La autorización formal será publicada en las próximas horas, mientras que River ya comenzó a notificar a los socios habilitados para realizar la compra anticipada.

A largo plazo, la Ciudad evalúa enviar un proyecto de ley a la Legislatura porteña para modificar el artículo 122 del Código Contravencional y establecer un marco legal permanente que permita la venta de alcohol en partidos de fútbol, bajo determinados parámetros de control.

Con información de TyC Sports.