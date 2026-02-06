¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Niña correntina ciclo lectivo 2026 alumbrado público
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 6 de febrero

Por El Litoral

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 07:04

Megaoperativo en Corrientes: caen sospechosos de un millonario robo a un corralón de Bella Vista

Juan Pablo Valdés negocia con Mercado Libre el desembarco de inversiones y empleo en Corrientes

Ante la ola de calor, cuándo llegarán las lluvias a Corrientes

La Sociedad Rural de Libres planteó ante el STJ su preocupación por abigeato: "Es un delito organizado"

El Impenetrable: confirman un nuevo nacimiento de yaguareté en estado silvestre

Tragedia en Monte Caseros: un trabajador murió al caer del techo del Club Barrio Nuevo

Corrientes: un auto despistó en la Ruta 12, cayó a un zanjón y terminó envuelto en llamas

Inicio de ciclo lectivo 2026: cuándo y qué papeles llevar para la inscripción
 

