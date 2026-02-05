Juan Pablo Valdés negocia con Mercado Libre el desembarco de inversiones y empleo en Corrientes

En el cierre de su agenda oficial en la Capital Federal, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dio un paso clave en su estrategia de vinculación con el sector privado.

El mandatario provincial se reunió este jueves con representantes de Mercado Libre, la empresa líder en comercio electrónico de la región, para avanzar en un esquema de colaboración que permita la llegada de inversiones directas a la provincia.

La reunión, calificada por ambas partes como "excelente", se centró en analizar las condiciones logísticas y operativas para que la compañía amplíe su presencia en suelo correntino. Para el Gobierno provincial, la eventual expansión de la firma no solo representa un salto en materia de innovación tecnológica, sino una oportunidad concreta de generar empleo genuino y de calidad para los correntinos.

Ventajas impositivas y ubicación estratégica

Durante el encuentro, Valdés expuso las fortalezas que posee la provincia para atraer a grandes jugadores del mercado global. "Nuestra provincia ofrece condiciones favorables para el desarrollo y la inversión, gracias a su esquema impositivo y a su ubicación estratégica en el corazón del Mercosur", destacó el gobernador ante los ejecutivos de la empresa fundada por Marcos Galperín.

La propuesta de Corrientes incluye no solo incentivos fiscales, sino también el soporte de la infraestructura necesaria para centros de distribución o logística, puntos neurálgicos para la operación de una plataforma de esta escala. En este sentido, el mandatario provincial subrayó que la articulación público-privada es el motor necesario para "potenciar el desarrollo, el empleo y las oportunidades".

Crecimiento e inclusión productiva

La gestión de Juan Pablo Valdés viene sosteniendo una agenda que prioriza la modernización del Estado y la inclusión productiva. El desembarco de proyectos vinculados a la economía del conocimiento y el e-commerce se alinea con este objetivo, buscando diversificar la matriz económica provincial.

Tras el encuentro, se acordó mantener abiertas las líneas de trabajo para profundizar en los detalles técnicos y operativos que demandaría una inversión de esta magnitud. De concretarse, Mercado Libre se sumaría a la lista de empresas líderes que han puesto la mirada en el Nordeste Argentino como polo de expansión, atraídas por la previsibilidad jurídica y el fomento a la producción que pregona la actual administración correntina.