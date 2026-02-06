Corrientes elimina pagos adicionales para pequeños productores arroceros

El Ministerio de Producción y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) anunciaron la eliminación de pagos adicionales para pequeños productores arroceros que tengan hasta 600 hectáreas sembradas. La medida busca reducir costos y acompañar la actividad productiva en la provincia.

La decisión fue comunicada durante una reunión entre autoridades provinciales y representantes del sector, que incluyó al ministro de Producción, Walter Chavez; al titular del Icaa, Sebastián Perborell; y al presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, Enrique Borsatto.

La medida beneficia a más de 30 pequeños arroceros en distintos puntos de Corrientes. Esto facilita la continuidad de la producción y fortalece la economía regional vinculada al cultivo de arroz.

El administrador general del Icaa, Sebastián Perborell, destacó que la decisión “alivia la carga económica de los pequeños productores arroceros, que cumplen un rol fundamental en la economía regional”.

Además, señaló que desde el Ministerio de Producción y el Icaa continuará el trabajo junto a las entidades y productores: “Generando políticas públicas que acompañen el esfuerzo diario de quienes producen y generan empleo en la provincia”.

Finalmente, Perborell remarcó que “el arroz es una de las economías regionales estratégicas de Corrientes, y nuestro compromiso es fortalecer su desarrollo con medidas que promuevan la competitividad, la sustentabilidad y el crecimiento del sector”.