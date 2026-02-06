Corrientes: finalizó el curso policial sobre la ley de narcomenudeo

Finalizó el curso de capacitación sobre la ley de narcomenudeo, destinado a personal policial de Corrientes. La actividad se llevó a cabo en el Círculo de Oficiales y había comenzado el pasado 3 de febrero.

El eje central de la formación estuvo puesto en los alcances y la aplicación de la Ley Nacional 23.737 y de la Ley Provincial 6.725, que regula el narcomenudeo en el ámbito de Corrientes, junto con normativa complementaria vinculada a la investigación y actuación policial.

Durante las jornadas, los efectivos recibieron instrucción teórica y práctica sobre procedimientos, secuestros, cadena de custodia, confección de actas y formularios, así como sobre el Decreto 24.442, la Ley 22.415 y el nuevo Código Procesal Penal Federal.

También se abordaron contenidos relacionados con el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, en el marco de la actualización normativa vigente.

El cierre del curso contó con la presencia del ministro de Seguridad, Adán Gaya; el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón; y el director de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, comisario mayor Juan José Maidana.