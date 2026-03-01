Juan Pablo Valdés viaja a Buenos Aires para participar de la apertura de sesiones de Milei

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, asistirá este domingo 1 de marzo a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde el presidente Javier Milei pronunciará su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

El acto fue oficializado mediante el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial y se desarrollará desde las 21:00 horas en el recinto del Congreso de la Nación Argentina.

Según trascendió, el mensaje presidencial estará centrado en la proyección de reformas estructurales. En ese marco, Milei solicitó a cada ministerio y a la Jefatura de Gabinete al menos diez propuestas como insumos para su exposición.

Desde la Casa Rosada señalan que la denominada “batalla cultural” volverá a ser uno de los ejes centrales del discurso, con la intención de consolidar esta etapa como “el Congreso más reformista de la historia”. Bajo el acrónimo TMAP (Todo Marcha Acorde Al Plan), diseñado por Santiago Caputo, el oficialismo busca exhibir capacidad de cumplimiento de su programa de gobierno.

Entre las iniciativas que el Ejecutivo nacional considera prioritarias figuran la reforma política, el nuevo Código Penal, la Ley de Financiamiento Universitario, además de reformas en materia Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional. También podrían anunciarse cambios en la Ley de Salud Mental.

Un Congreso con mayor peso oficialista

La apertura de sesiones encontrará a La Libertad Avanza en un escenario parlamentario distinto al del año anterior. Tras las elecciones de medio término, el oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, fortaleciendo su peso legislativo y su capacidad de negociación.

En este contexto, la presencia de Juan Pablo Valdés en el Congreso marcará el acompañamiento institucional del Gobierno de Corrientes en uno de los actos políticos más relevantes del calendario nacional.