Los 10 anuncios más importantes de Juan Pablo Valdés

-Tarjetas de crédito "Programa Sostiene Corrientes"

A través del Banco de Corrientes, con una inversión de $130.000 millones se va a instrumentar el programa Sostiene Corrientes destinado a acompañar a las familias y las empresas para que mejoren su salud financiera.

"A través de Sostiene Corrientes, financiaremos a las familias que tengan deudas a partir de 100.000 pesos en sus tarjetas de crédito, para que puedan pagarlas en 6 o 12 cuotas, mediante un trámite simple y a una tasa muy beneficiosa. Esta medida alcanzará a 89.000 familias correntinas, clientas del BanCo.

"En el caso de las empresas, aquellas que estén utilizando el 75% o más de su límite del acuerdo en cuenta corriente, o que estén en dificultades de cumplimiento en otros productos, les vamos a financiar hasta el 80% del saldo, en 12 meses, a una tasa especial".

-1500 viviendas

Programas Demanda Libre; Oñondive; Lote Propio, Lote Porá y Casa Propia se sumarán a 12 nuevos. En la Capital, 500 viviendas; 1500 viviendas en total dentro de la provincia este año.

-Instituto de Innovación y Modernización

"También queremos hacer que el acceso a los servicios del Estado provincial sea más sencillo y fácil para todos los correntinos. Por eso quiero anunciar la creación el Instituto de Innovación y Modernización para coordinar la actualización, la profesionalización y hacer más eficiente la administración pública".

-Agencia de Promoción e Inversión

Estará destinada a desburocratizar la estructura del Estado y ser un facilita.

-Puerto de Lavalle

"Pondremos en marcha la construcción del Puerto de Lavalle, fundamental para el desarrollo industrial de la provincia".

-40 escuelas

"Vamos a inaugurar 40 escuelas y finalizar las refacciones integrales en 200 establecimientos escolares."

-Ruta 27: ensanchamiento y repavimentación

"Iniciaremos las obras para ensanchar y repavimentar la Ruta 27 que une Saladas y Goya, son 90 kilómetros. También iniciaremos un plan de pavimentación y repavimentar de 200 kilómetros de rutas que fundamentales para nuestra producción".

-Aeropuerto de Paso de los Libres

"Tenemos proyectado el inicio de la construcción del nuevo Aeropuerto de Paso de los Libres, que nos dará la posibilidad 11 de promover el turismo y muy especialmente de ofrecer servicio de transporte de cargas aéreas pesadas."