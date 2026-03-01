El discurso de Inicio de Sesiones Ordinarias 2026 del gobernador Juan Pablo Valdés

Muchas gracias por recibirme. Hoy no vengo solamente a inaugurar el período legislativo 2026. Vengo a plantear con claridad el rumbo que tomará Corrientes en los próximos años.

Porque gobernar no es administrar el presente: es construir el futuro. Y el futuro empieza hoy.

No voy a comenzar este discurso como es habitual haciendo un repaso de lo actuado, ya que hace menos de tres meses que asumí el cargo. El anterior gobernador Gustavo Valdés hizo un detallado informe de su gestión el 10 de diciembre de 2025.

Esa gestión que nos precedió nos ha dejado una provincia de la que nos sentimos muy orgullosos, que desarrolló-programas de obras y servicios en todas las áreas:

Desde el Instituto de Oncología, al Puerto de Ituzaingó; de las más de 100.000 computadoras entregadas a nuestros estudiantes, a la construcción de La Unidad; de las obras de asfalto en toda la provincia, a los logros en materia productiva que nos ponen en los primeros lugares de distintos sectores; del Chamamé Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a la puesta en valor de nuestros Esteros del Iberá. Entre muchos otros más.

Todos estos logros del Gobierno de Gustavo y Vamos Corrientes no podrían haber sido posibles sin la seriedad de la política fiscal que guió sus ocho años de gestión y que podría resumir en pocas líneas:

Superávit fiscal durante los 8 años

Desendeudamiento casi total de la provincia

Uno de los sistemas impositivos con las tasas más bajas del país

Aumento de las exportaciones de la provincia

Protección del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y pensiones

Obras financiadas por la provincia en todo el territorio y transferencia de recursos a los municipios para que sean gestores de sus propios destinos

Reclamo permanente de nuestros derechos, en el cobro de regalías de Yacyretá y Salto Grande

Búsqueda constante de inversiones y oportunidades para generar empleo en Corrientes, tanto a nivel nacional como internacional.

Estos fueron los ejes fundamentales de su gestión financiera y serán también los que guíen mí gestión.

Y los voy a resumir en una frase: Responsabilidad fiscal y desarrollo con inclusión como norte.

Pero la responsabilidad no es un punto de llegada; es el punto de partida. Ordenar las cuentas fue el primer paso. Ahora es tiempo de acelerar el desarrollo. Corrientes no va a administrar la

estabilidad: va a utilizarla como plataforma para crecer más y mejor.

Permítanme ahora trazar un panorama de la economía nacional y de los puntos salientes de la gestión del presidente y su relación con la Provincia de Corrientes.

El Presidente vino a poner orden en una economía desquiciada. Y eso debe ser celebrado por quienes entendemos que la estabilidad y la responsabilidad fiscal son determinantes de cómo le va a ir a la economía de un país, una provincia o una empresa.

El presidente implementó un plan de estabilización, hizo un fuerte ajuste del gasto público y modificó los cuadros tarifarios de los servicios públicos. La consecuencia más notoria fue una fuerte reducción del déficit fiscal y de la inflación.

Ningún país puede crecer en un contexto hiperinflacionario o con déficit permanente. Tras caer en el 2024, la economía argentina volvió a crecer el año pasado. Lo hizo de forma dispar, con algunos sectores expandiéndose y otros sufriendo las consecuencias del nuevo marco económico. La expectativa es que siga bajando la inflación, lleguen nuevas inversiones y continúe el crecimiento. Celebramos y acompañamos esos logros que son producto del esfuerzo de todos.

Pero, así como decimos esto, tenemos que hacer notar que el costo del ajuste para nuestra provincia ha sido importante:

Se suspendieron las obras públicas nacionales.

Se eliminaron distintos programas de la Nación en educación, salud y asistencia social, como el Fondo de Incentivo Docente, el Programa Ciudades y Municipios Saludables, el de Maternidad e Infancia, Incluir Salud, el Programa de Epidemiología y otros tantos.

Y debo aclarar: muchos de esos programas hoy siguen funcionando con fondos provinciales.

Se aumentaron las tarifas de la energía que entrega CAMESA, lo que impacta fuerte en los bolsillos de los correntinos, al tiempo que se restringieron programas de tarifas sociales para los sectores más vulnerables

A nivel nacional se han perdido o precarizado cientos de miles de puestos de trabajo, algunos de ellos en Corrientes.

Como resultado de la caída de la actividad productiva, se redujo la recaudación impositiva coparticipable y también la de tributos locales: menos actividad, menos recaudación.

El precio del dólar le quitó competitividad a nuestra producción y la apertura indiscriminada de importaciones afectó a las empresas. Un claro ejemplo es lo que está sucediendo con el sector textil, donde la producción nacional está siendo reemplazada por importaciones de China e India, generando pérdidas de puestos de trabajo en Corrientes.

Del mismo modo, se redujo el turismo internacional y nacional, una gran fuente de empleo para Corrientes.

Las regalías de Yacyretá y Salto Grande siguen restringidas, nos pagan una parte y nos deben mucho.

A pesar de los compromisos existentes, el gobierno nacional no paga el Fondo Compensador Jubilatorio fruto del Consenso Fiscal, que representa 146.000 millones de pesos para la provincia, sin contar el 2025, lo que nos obligó a llevar y mantener el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso Nacional iba a representar una caída del 4% de los fondos coparticipables, que los gobernadores junto a los legisladores nacionales logramos evitar a último momento.

Podría mencionar otros ejemplos, como el atraso en la adjudicación de la Hidrovía del río Paraná, clave para el transporte de nuestra producción; la habilitación del Puerto de Ituzaingó; el deterioro de las rutas nacionales que aumenta el costo de logística y pone en riesgo muchas vidas.

Frente a este escenario no vamos a quedarnos en la descripción de los problemas. Gobernar no es enumerar dificultades, es transformarlas en decisiones. Y esa es la actitud con la que vamos a conducir esta etapa: con firmeza, con planificación y con visión de futuro.

Celebramos el orden macroeconómico. Pero el equilibrio fiscal no puede significar desequilibrio federal. Por eso defendemos con firmeza los derechos de Corrientes.

Frente a este escenario, en Corrientes tomamos una decisión política: No retroceder en el reclamo de lo que nos corresponde.

No paralizarnos. No victimizarnos. Sino fortalecer nuestra autonomía productiva.

Este es un tiempo de madurez institucional. Vamos a defender con firmeza lo que le corresponde a Corrientes, pero no vamos a supeditar nuestro desarrollo a decisiones externas. Nuestra fortaleza será producir más, invertir mejor y planificar a largo plazo.

El contexto nos obliga a ser muy prudentes con nuestro plan de inversiones para este año y a cuidar los recursos de todos los correntinos más que nunca.

Pero lo vamos a hacer sin resignar nuestros sueños de construir una provincia mejor, con mayor infraestructura, con más igualdad de oportunidades, más justa, que apueste a la educación de los jóvenes, que proteja la salud y la seguridad de todos, que genere empleos de calidad para que los correntinos puedan ganarse el pan sin necesidad de emigrar.

El empleo privado será el eje central de nuestra política social. No hay inclusión más sólida que un trabajo digno. Vamos a impulsar la industrialización, el agregado de valor en origen y el fortalecimiento de nuestros sectores estratégicos para que la riqueza que se produce en Corrientes se quede en Corrientes.

Hemos definido cuatro motores estratégicos hacia 2030:

Foresto-industria con valor agregado

Energías renovables y economía verde

Logística y puertos como eje de integración regional

Economía del conocimiento y tecnología aplicada

Este es el rumbo. No es una consigna de campaña. Es un compromiso de gestión. Y cada ministerio, cada organismo y cada decisión presupuestaria deberá alinearse con esta visión.

Me gustaría compartir con todos ustedes algunos anuncios importantes, porque van a impactar en la calidad de vida de los correntinos.

La planificación sin ejecución es solo intención. Por eso hoy quiero hablar de hechos concretos. De decisiones que empiezan a impactar desde ahora en la vida de los correntinos.

Pondremos en marcha la construcción del Puerto de Lavalle, fundamental para el desarrollo industrial de la provincia.

Vamos a inaugurar 40 escuelas y finalizar las refacciones integrales en otros 200 establecimientos.

Continuaremos con las obras de asfalto, cordón cuneta y ripio en toda la provincia.

Iniciaremos las obras para ensanchar y repavimentar la Ruta 27 que une Saladas y Goya, son 90 kilómetros.

También iniciaremos un plan de pavimentación y repavimentar de 200 kilómetros de rutas que fundamentales para nuestra producción.

Tenemos proyectado el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto de Paso de los Libres, que nos dará la posibilidad de promover el turismo y muy especialmente de ofrecer servicio de transporte de cargas aéreas pesadas.

En la Capital, vamos a continuar con la construcción de canales y desagües pluviales para mitigar el efecto de las lluvias.

En materia de salud, vamos a trabajar fuertemente en dos iniciativas:

La atención primaria de la salud, y muy especialmente en el seguimiento y control de las embarazadas y de los niños en sus primeros años de vida, para combatir la mortalidad infantil.

La instrumentación de un servicio de Telemedicina, para reducir la brecha de especialidades en zonas alejadas de los centros urbanos y optimizar los tiempos de respuesta.

Continuaremos sosteniendo y ampliando los distintos programas de viviendas: Demanda Libre; Oñondive; Lote Propio, Lote Porá y Casa Propia y estamos trabajando en el desarrollo de programas nuevos. En la Capital tenemos programadas 500 viviendas y considerando todos los programas en ejecución, hemos previsto 1500 viviendas más para este año.

A través del Banco de Corrientes, vamos a instrumentar el programa Sostiene Corrientes destinado a acompañar a las familias y las empresas para que mejoren su salud financiera.

A través de Sostiene Corrientes, financiaremos a las familias que tengan deudas a partir de 100.000 pesos en sus tarjetas de crédito, para que puedan pagarlas en 6 o 12 cuotas, mediante un trámite simple y a una tasa muy beneficiosa. Esta medida alcanzará a 89.000 familias correntinas, clientas del Banco.

En el caso de las empresas, aquellas que estén utilizando el 75% o más de su límite del acuerdo en cuenta corriente, o que estén en dificultades de cumplimiento en otros productos, les vamos a financiar hasta el 80% del saldo, en 12 meses, a una tasa especial.

Con esta iniciativa destinaremos hasta 130 mil millones de pesos para sostener a familias, empresas y productores en tiempos difíciles. Queremos proteger el trabajo y la producción correntina.

También queremos hacer que el acceso a los servicios del Estado provincial sea más sencillo y fácil para todos los correntinos.

Por eso quiero anunciar la creación el Instituto de Innovación y Modernización para coordinar la actualización, la profesionalización y hacer más eficiente la administración pública y la Agencia de Promoción e Inversión para desburocratizar la estructura del Estado y ser un facilitador en la relación entre los inversores y el gobierno provincial.

Cada una de estas medidas tiene un mismo objetivo: generar empleo, fortalecer el entramado productivo y mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Este es el tiempo de ejecutar. De acelerar. De transformar las oportunidades en resultados concretos. Porque el desarrollo no se declama: se construye.

Para que todo esto sea posible, hay un punto fundamental que los correntinos podemos ofrecer y es la seguridad jurídica.

En estos años, modernizamos los códigos de las distintas áreas de la Justicia y vamos a defender como un valor innegociable la independencia del Poder Judicial, para que siga siendo garante de la seguridad jurídica.

No prometemos caminos fáciles. Prometemos convicción. Prometemos trabajo. Prometemos un gobierno cercano, decidido y con rumbo claro.

Estos son los desafíos y los vamos a enfrentar: Porque somos correntinos, y los correntinos no tenemos miedo.

Porque somos un pueblo culto, creativo, emprendedor y trabajador.

Porque nos avalan nuestros héroes: San Martín, Cabral, los que combatieron en Malvinas y muy especialmente los hombres y mujeres anónimos que se despiertan cada día para dejar todo en la cancha.

El esfuerzo vale la pena, lo que está en juego es el futuro y este gobierno va a estar siempre cerca, muy cerca de todos:

- de los que trabajan para facilitarles las cosas; de los que necesitan una mano, para tenderles las dos; de los que quieren progresar, para acompañarlos en sus sueños y abrirles puertas.

Y vamos a estar muy cerca de los intendentes, de todos los intendentes. Sé la importancia que la gestión municipal tiene para mejorar la vida de los vecinos, por su cercanía con la gente y sus dificultades. Las puertas de este gobierno van a estar siempre abiertas para todos.

Vamos a gobernar con una mirada profundamente federal dentro de nuestra propia provincia. Cada municipio es una pieza clave del desarrollo. No habrá correntinos de primera y de segunda según su lugar de residencia. El crecimiento debe llegar a todo el territorio.

El programa de gobierno lo he expresado claramente en la campaña electoral y lo ratifico hoy:

Administración responsable de los recursos públicos

Construcción de obras indispensables para el desarrollo

Creación de empleo de la mano del sector privado y apoyando a nuestros emprendedores

Modernización del Estado en todos los campos, a través de la incorporación de tecnología

Eso es lo que prometimos y es lo que ya empezamos a hacer.

Este será un gobierno de decisiones estratégicas que marcarán el rumbo de los próximos años. Tenemos bases sólidas; ahora es tiempo de dar el siguiente paso.

Reclamando lo que nos corresponde, aplicando creatividad y trabajo, con un fuerte compromiso con el millón doscientos mil correntinos

E invocando la ayuda de Dios.

Estamos ante una oportunidad histórica. Las provincias que sepan organizarse, producir y proyectarse al mundo serán protagonistas de la nueva etapa argentina. Corrientes está lista para ocupar ese lugar.

Que nadie subestime la fuerza de un pueblo decidido. Cuando

Corrientes se organiza, trabaja unida y mira hacia adelante, no hay obstáculo que pueda detenerla. Al futuro no lo vamos a esperar, lo vamos a construir juntos.

Que la mano de Dios guíe nuestro propósito. Que el manto de nuestra Virgen de Itatí nos cubra, proteja a nuestras familias y bendiga nuestro trabajo de cada día.

Declaro inauguradas formalmente las Sesiones Ordinarias 2026 de la Honorable Legislatura de la Provincia de Corrientes.