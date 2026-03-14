Córdoba cerró su gira con una derrota

La primera gira del Club Básquetbol Córdoba en la Liga Federal 2026 terminó con una amplia derrota. El conjunto de la capital correntina cayó frente a Cultural de Santa Sylvina, Chaco, 91 a 67.

En la ofensiva de Córdoba se destacaron Juan Cruz Rinaldi con 16 puntos y Natalio Monti con 12, mientras que en el local los goleadores fueron Lautaro Ayala y Gastón Araujo, con 18 puntos cada uno.

El paso de Rojo por Chaco comenzó el jueves con un triunfo frente a Hércules de Charata y terminó en Santa Sylvina.

El conjunto correntino quedó con un registro de 2 triunfos y la misma cantidad de derrotas en la Conferencia NEA de la tercera categoría del básquetbol nacional.

El inicio del partido tuvo a Cultural más efectivo, presionando, recuperando el balón y corriendo la cancha, lo que le permitió rápidamente tomar una diferencia de 10 a 11 puntos.

Córdoba no tuvo reacción y lo encontró abajo el marcador 21 a 7 al cierre del primer segmento.

En el segundo cuarto, los correntinos tuvieron un muy buen pasaje con un parcial de 13 a 0, ante un Cultural que entró en una sequía ofensiva.

Recién a falta de 4:39, un triple de Araujo rompió ese mal momento del conjunto local. A partir de allí, las acciones fueron más parejas y el equipo local terminó llevándose el parcial por 35 a 29.

El tercer capítulo terminó de inclinar la balanza a favor del local. Cultural arrancó con un demoledor parcial de 14 a 0 en los primeros cinco minutos y clavó el marcador 49 a 29, alcanzando una ventaja de 20 puntos.

Córdoba recién pudo cortar la sequía con un triple de Jerónimo Ramírez Acevedo cuando restaban 4:44 en el parcial. El cuarto finalizó con Cultural al frente 64 a 45.

El clima se tornó tenso y la visita sufrió las expulsiones de Ramírez Acevedo y Pablo Quagliozzi al concluir el cuarto.

En el último período, el local terminó de consolidar la victoria. Tras las decisiones de los jueces al cierre del tercer cuarto, Araujo ejecutó cinco tiros libres en el inicio y convirtió cuatro para ampliar la diferencia. Cultural siguió dominando el juego y llegó a sacar una máxima de 32 puntos (83 a 51) cuando restaban poco más de cinco minutos para el final, cerrando el encuentro con el 91 a 67 definitivo.

Ahora Córdoba deberá esperar hasta el 31 de marzo para volver a jugar. Ese martes vistiará a San Lorenzo de Monte Caseros.

San Lorenzo - Tokio

Un gran partido se disputará este domingo en el CEF Nº 3 de Monte Caseros. Desde las 21, el local San Lorenzo recibirá la visita de Tokio de Posadas.

Los dos equipos están invictos en tres presentaciones y el ganador quedará al tope de la Conferencia NEA.

El equipo misionero no contará con la presencia de los lesionados: Lucas Landi y Lisandro Gómez Quintero.