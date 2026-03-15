Se canceló la Finalissima entre Argentina y España, que estaba programada para disputarse el 27 de marzo en Qatar, pero tras la guerra en Medio Oriente quedó en suspenso y, luego de varios idas y vueltas, la UEFA anunció en un comunicado que no se jugará por no haber podido llegar a un acuerdo con la AFA.

Según un comunicado que emitió la entidad que maneja los destinos del fútbol en el Viejo Continente, y luego de las tratativas de los últimos días, no se llegó a un acuerdo con la AFA sobre “una fecha alternativa”. De esta manera, el partido no se realizará en 2026 y habrá que ver cuándo se jugará.

“Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo”, indica el primer párrafo del reporte que publicó la UEFA.

En el escrito, la entidad remarcó que se pusieron sobre la mesa diferentes opciones y ninguna fue del agrado de la AFA. “UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, indicó el comunicado, que estableció las tres opciones que se manejaron para que el partido se pudiera jugar antes de la Copa del Mundo.

La primera opción fue jugar en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. El segundo plan fue jugar en la misma sede el 27 de partido como ida y la vuelta “durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50)”. La tercera opción, que también fue desestimada, fue jugar en una ciudad neutral.

Durante los últimos días del 2025, la Finalíssima había sido confirmada en el Lusail Stadium de Doha (Qatar) para el viernes 27 de marzo. Sin embargo, la situación geopolítica en Medio Oriente cambió en las últimas semanas y obligó a replantear la sede.

Infobae/TyC Sports