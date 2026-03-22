Vilas mantuvo la punta del campeonato

El TC Pista Mouras vivió su tercera fecha del Campeonato 2026. En el autódromo Roberto Mouras el triunfo fue para Iñaki Arrías, mientras que Ignacio Vilas terminó sexto pero se mantiene al frente del campeonato.

Arrías, que venía de ganar en la fecha de Concepción del Uruguay, volvió a repetir lo hecho en la provincia entrerriana y logró su segundo triunfo consecutivo con el Ford Falcon del Candela Competición.

En el sexto lugar llegó Ignacio Vilas (Dodge). El goyano había sido tercero en la clasificación del sábado y en la única serie del domingo terminó cuarto.

Los puntos que sumó durante el fin de semana le permitieron mantener el primer puesto del campeonato en su temporada debut en la categoría.

El paranaense Arrías, que largaba a la par de Quintana, partió muy bien desde el lado de la cuerda y en el curvón le ganó la posición al piloto de Junín.

Luego, Arrías manejó a su manera la carrera, ya que tomó bastante ventaja de su principal perseguidor y cruzó la bandera a cuadros, para llevarse la segunda victoria consecutiva en el certamen. Dante Rubiera Hainze, que largó desde el 5° lugar, superó a Juan José Conde, Vilas y por último a Damián Pérez, para subirse al último escalón del podio.

Arrías, el ‘1’ con el Ford N°145, dejó en segundo lugar a Ignacio Quintana, el poleman de la fecha, con el Torino del Trotta Racing. Quién se subió al último escalón del podio fue Dante Rubiera Hainze, que tripula un Ford del Spataro Racing.

En la 4° colocación estuvo: Ignacio Lovich, que logró superar a Damián Pérez en los últimos metros.

Pasó un nuevo fin de semana de automovilismo, uno más para el TC Pista Mouras, que disputará su próxima fecha, la cuarta, el 25 y 26 de abril.

