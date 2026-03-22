NoTodo PasoEnMalvinas: jornada reconocimiento de los veteranos del litoral marítimo patagónico durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982

n El próximo 30 de marzo, a partir de las 12, el Congreso de la Nación será sede de la jornada institucional "#NoTodo PasoEn Malvinas", una iniciativa orientada a visibilizar el rol de los soldados desplegados en el litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

La actividad es organizada por la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 y se llevará a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación, gracias a la gestión del diputado nacional Juan Fernando Brügge, impulsor de este espacio de visibilización, quien ha facilitado su realización en el ámbito legislativo para abordar una causa vinculada a la soberanía nacional y la búsqueda de reconocimiento histórico para los Veteranos de Guerra del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.).

La jornada buscará contribuir al reconocimiento de los efectivos que operaron en el litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, poniendo en debate elementos que han permanecido invisibilizados durante décadas.

Ejes de la jornada

Presentación de documentación inédita, incluyendo Órdenes de Operaciones de las Fuerzas Armadas que respaldan acciones de defensa en el litoral marítimo patagónico dentro del TOAS.

l Análisis jurídico de la situación actual, a partir de recientes fallos favorables a veteranos del litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

l Testimonio de un excombatiente británico.

Abordaje desde la salud mental y el acompañamiento a familiares de caídos.

l Testimonios y experiencias de veteranos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

La jornada representa un paso fundamental hacia el reconocimiento legislativo de los soldados que, desde el litoral marítimo patagónico, garantizaron la operatividad y defensa de la soberanía nacional en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y constituye además un aporte a la reconstrucción de la verdad histórica, sustentada en documentación oficial que comienza a visibilizarse en el ámbito del Congreso.

Detalles del evento

Lugar: Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Acreditaciones de prensa: [email protected]

Organiza: Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982

Apoya: Radio TOASAsociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 (Concertación TOAS)Personería juridica N° 132827 Sede: Florida 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monserrat, Argentina