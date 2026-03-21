Reprogramaron San Patricio: cuándo será el festival de cerveza en Corrientes

La segunda noche del Festival de San Patricio fue suspendida este sábado debido al mal tiempo. Se reprogramó para mañana a las 19 y se realizará en el parque Mitre de la ciudad de Corrientes, sobre la calle Pilú Gómez.

Cómo fue la primera noche

El viernes se reunieron numerosos visitantes que disfrutaron de más de 20 canillas de cerveza artesanal, gastronomía regional y shows en vivo, incluyendo un tributo a los Red Hot Chili Peppers.

Cerveceros Artesanales de Corrientes participaron con sus stands, mientras DJs invitados completaron la propuesta musical con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes.

El evento se concibió como un espacio integral para familias y grupos de amigos. De esta manera, se combinaron bebidas, gastronomía y entretenimiento en un paseo público que se posicionó como uno de los atractivos nocturnos de la ciudad para el fin de semana largo.