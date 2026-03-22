Histórica: investigadora del NEA alcanza el máximo nivel del Conicet

La directora del Conicet Nordeste, María Cristina Area, fue promovida a la categoría de Investigadora Superior, la máxima distinción dentro de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC).

Se trata de un reconocimiento que destaca su trayectoria en el ámbito científico y tecnológico.

Un hito para la región

La designación representa un hecho histórico para el Nordeste argentino, ya que Area se convirtió en la primera mujer en alcanzar este nivel dentro del organismo en la región.

Desde el ámbito institucional remarcaron que este logro no solo pone en valor su carrera, sino que también marca un antecedente significativo para el desarrollo científico regional.

Trayectoria y formación

Area es ingeniera química, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, y doctora en Ingeniería Papelera por la Universidad de Quebec, en Canadá.

Desde 2022 se desempeña como directora del Centro Científico Tecnológico (CCT) Nordeste.

Investigación y desarrollo sostenible

La científica desarrolla su labor en el Instituto de Materiales de Misiones (IMAM), donde impulsa investigaciones vinculadas a biorrefinerías.

Este campo permite generar materiales y subproductos de alto valor a partir de biomasa, con impacto en el desarrollo sostenible y la innovación productiva.

Impacto en la comunidad científica

Desde el Conicet destacaron que el reconocimiento también busca inspirar a nuevas generaciones de científicas en la región, fortaleciendo la participación de mujeres en el ámbito de la investigación.