Salas volvió al gol y el River de Coudet está invicto

River derrotó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el partido que se jugó esta tarde en la ciudad cordobesa por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del encuentro fue convertido por el defensor Gonzalo Montiel, de penal a los 24 minutos de la segunda etapa, mientras que el delantero curuzucauteño Maximiliano Salas sentenció el triunfo en el noveno minuto de descuento.

Minutos antes del primer gol, el árbitro Nazareno Arasa había anulado un gol de Tomás González para el equipo local, tras consultar la tecnología por una posición adelantada en la jugada previa. El VAR también intervino en dos acciones decisivas: el penal convertido por Montiel y el gol invalidado de Estudiantes, lo que generó protestas en el público local.

Salas, que pasó de titular indiscutible al arribar desde Racing a ser una pieza de recambio primero con Marcelo Gallardo y ahora con Eduardo Coudet, ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar de Tomás Galván y en la última jugada de la tarde consiguió su ansiada vuelta a las redes, a instancias de una sensacional asistencias de Quintero.

"Contento por el triunfo y volver a convertir otra vez.Venía cargando una mochila muy pesada, hace muchos partidos que no podía convertir y más también se hace muy lejos cuando el equipo no anda. Cuando no funciona cuesta más porque es un conjunto. A veces no es meter gol sino hacer todo por el equipo, hacer todo para que pueda ganar. A veces toca, a veces no pero ha seguir trabajando que esto sigue", expresó el delantero.

El triunfo le dio su tercera victoria en igual cantidad de partidos al entrenador Eduardo “Chacho” Coudet para que River llegue a los 20 puntos y luche por el primer puesto en la Zona B.

Mientras que el conjunto codobés se mantiene en el último lugar del grupo y la tabla anual, con cuatro unidades.

En la próxima fecha el “Millonario” recibirá a Belgrano, mientras que el equipo que dirige interinamente Gerardo Acuña visitará a Aldosivi, en un duelo clave por la permanencia.