Goleó Empedrado y está con puntaje ideal

El Deportivo Empedrado cerró la primera rueda del Torneo Provincial de Clubes de primera división con un contundente triunfo como local.

En cancha de Huracán Corrientes, el equipo azul no dejó dudas, fue contundente y venció a El Decano de Ituzaingó 5 a 1 por la tercera fecha de la Zona 2.

Los goles del equipo capitalino fueron autoría de Guillermo Barreto, en dos oportunidades, Alejandro López, Gonzalo González y Cesar Molina.

Empedrado terminó con un jugador menos por la expulsión de Víctor Montiel.

Con este triunfo, el equipo que conduce Pablo Suárez terminó la primera rueda en la cima de las posiciones con 9 puntos, con 10 goles a favor y solo 2 en contra.

El partido entre Unión de Ituzaingó y Sportivo Corrientes fue postergado por malas condiciones climáticas.

El encuentro que debiía disputarse este domingo, también por la Zona 2, en Ituzaingó se reprogramó para el martes 24 desde las 17.

Cumplidas parcialmente tres fechas, las posiciones en la Zona 2 están así: Empedrado 9 puntos, Sportivo 3, El Decano y Unión 1.