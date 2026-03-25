"Ya pasó todos los límites”: el asesinato en La Cruz y la preocupación de los productores

Un violento hecho ocurrido en una estancia de la localidad de La Cruz volvió a poner en agenda la problemática de la inseguridad rural en Corrientes. Un productor de 75 años, muy conocido y querido en la zona, fue asesinado durante un asalto perpetrado por al menos tres personas.

El episodio ocurrió en la estancia San Manuel, ubicada a unos 60 kilómetros de La Cruz y a unos 45 o 50 kilómetros de la Ruta Nacional 14. La víctima, identificada por vecinos como “Don Pitoy”, vivía en el lugar junto a su esposa, luego de haber trabajado allí durante toda su vida.

Según relató Fernando Gianelli, presidente de la Sociedad Rural de La Cruz, los delincuentes ingresaron encapuchados y vestidos con ropa de trabajo, lo que hace suponer que buscaban pasar desapercibidos en un entorno rural.

“El hombre se bajó a abrir el portón cuando llegaban al puesto y ahí escuchó los disparos. Ya le habían tirado”, explicó Gianelli en diálogo con Hoja de Ruta. La mujer, en tanto, fue reducida y encerrada en una habitación mientras los atacantes revolvían la vivienda.

De acuerdo a la información preliminar, los agresores sustrajeron dinero en efectivo —que la pareja había retirado ese mismo día— y luego escaparon en la camioneta de la víctima.

La escena posterior fue dramática: la mujer permaneció encerrada durante horas hasta que, sin escuchar movimientos, decidió salir en plena madrugada y caminar por un camino vecinal hasta la ruta provincial 145, donde finalmente fue auxiliada por un vecino.

El caso se encuentra en etapa de investigación y, hasta el momento, no hay detenidos.

Preocupación creciente

El crimen generó fuerte conmoción en la comunidad local y reavivó reclamos históricos del sector rural por mayores medidas de seguridad.

“Esto ya pasó todos los límites. Venimos advirtiendo hace tiempo por el abigeato y los robos, pero ahora la violencia escaló a otro nivel”, sostuvo Gianelli.

El dirigente advirtió que las condiciones propias del ámbito rural —grandes distancias, productores que viven aislados y escasa presencia policial— incrementan la vulnerabilidad. “El productor está muchas veces solo o con pocos empleados, entra y sale de madrugada o de noche. Se vuelve muy peligroso”, señaló.

Reclamos y propuestas

Desde la Sociedad Rural de La Cruz anticiparon que impulsarán una reunión con autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y entidades del sector para abordar la situación.

Entre las medidas que evalúan, se encuentra la instalación de cámaras de vigilancia en accesos estratégicos a caminos rurales, con tecnología autónoma (energía solar y conectividad propia), que permita monitoreo conjunto entre productores, municipios y el PRIAR.

“No pedimos un policía en cada campo, pero sí herramientas que permitan prevenir y disuadir”, explicó Gianelli.

Además, cuestionó la falta de recursos del PRIAR en la zona: “En uno de los departamentos más grandes de la provincia tienen un solo móvil. No tienen comunicación. Mientras tanto, los delincuentes se manejan con camionetas y tecnología avanzada”.

El caso vuelve a encender alarmas en el interior provincial y plantea un desafío urgente: cómo garantizar seguridad en territorios extensos, donde la logística y la infraestructura siguen siendo limitantes frente a delitos cada vez más organizados.

