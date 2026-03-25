Corrientes: acto de inicio del ciclo en Centros de Desarrollo Infantil

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes informó que este viernes 27 de marzo se realizará el acto oficial de inicio del ciclo lectivo de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

La actividad tendrá lugar a partir de las 9:30 en el CDI “Mamita”, ubicado en el barrio Sur de la ciudad Capital.

Inicio de actividades en toda la provincia

El evento marcará el comienzo formal de las actividades en estas instituciones destinadas a la primera infancia, que funcionan en distintos puntos del territorio provincial.

Los CDI cumplen un rol clave en el cuidado, la contención y el desarrollo integral de niños en sus primeros años.

Cobertura para la primera infancia

Según datos oficiales, la matrícula total de los Centros de Desarrollo Infantil en la provincia alcanza a unos 3.500 niños, comprendidos entre los 45 días y los 4 años de edad.

Estas instituciones forman parte de las políticas públicas orientadas a garantizar el acompañamiento temprano en el desarrollo de niñas y niños.

Coordinación del área

El acto será coordinado por la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, a cargo de Manuel Santamaría, área que tiene bajo su órbita el funcionamiento de estos espacios.

Desde el organismo destacaron la importancia de este inicio como parte del fortalecimiento de las acciones destinadas a la primera infancia en Corrientes.