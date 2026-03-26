Sofía Meabe fue convocada para los Juegos Suramericanos de la Juventud

La correntina Sofía Meabe fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para integrar el equipo nacional que tomará parte de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 202.

Dante Pagani, Benjamín Chelía y Sol Larraya Guidi completarán la delegación albiceleste en el certamen que se desarrollará del 12 al 25 de abril, con la competencia de tenis prevista entre el 20 y el 24 en el Centro de Tenis Fred Maduro.

El equipo estará acompañado por los oficiales de la Asociación Argentina de Tenis Juan Manuel Tiseyra y Gerónimo Degreef, quienes tendrán a su cargo la preparación y el seguimiento de los jugadores durante la competencia.

Meabe, de 18 años y oriunda de Corrientes, suma ocho títulos en el circuito junior y actualmente ocupa el puesto 57 del ranking ITF. En el ámbito profesional, se posiciona en el puesto 1490.

La próxima semana volverá a la competencia y será parte de un J200 en Asunción.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud reunirán a más de 2.200 deportistas provenientes de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y contempla la disputa de 23 deportes. En ese contexto, el tenis formará parte del programa con las pruebas de singles, dobles y dobles mixtos.

En cuanto al formato de competencia, el cuadro de singles se jugará desde primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Por su parte, las modalidades de dobles y dobles mixtos comenzarán desde cuartos de final. Cada país podrá presentar una sola pareja por categoría, mientras que cada jugador tendrá la posibilidad de participar en hasta tres pruebas.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud están destinados a deportistas nacidos entre el 1° de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. Desde su creación en 2012, el certamen se disputa cada cuatro años y se consolidó como un escenario ideal para el surgimiento de jóvenes promesas.

Argentina buscará sostener el protagonismo alcanzado en la última edición, disputada en Rosario 2022. En aquella oportunidad, el tenis nacional tuvo una destacada actuación con múltiples medallas doradas: Luciana Moyano y Luisina Giovannini se consagraron en dobles femenino, la propia Moyano también se quedó con el título en singles, y junto al correntino Lautaro Midón obtuvo el oro en dobles mixto. Además, Midón sumó la medalla de plata en singles masculino.