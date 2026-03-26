Corrientes: homenaje a Ramona Galarza en el Museo del Chamamé

El Museo del Chamamé “Casa Ñandereko” de Corrientes inaugurará este viernes 27 de marzo una muestra dedicada al legado de Ramona Galarza, una de las figuras más emblemáticas del género litoraleño.

La actividad se realizará a las 21 en la sede ubicada en 25 de Mayo 1141, con entrada libre y gratuita.

Objetos históricos y piezas inéditas

Bajo el título “Legado de la Novia del Paraná. Ramona eterna: huellas de una voz que hizo historia”, la exposición reunirá:

vestidos emblemáticos de la artista

distinciones nacionales e internacionales

objetos personales donados recientemente por su familia

Estos elementos pasarán a integrar el patrimonio del museo, permitiendo al público acercarse a la trayectoria de una de las grandes pioneras del chamamé.

Una figura clave del chamamé

La muestra propone un recorrido por la carrera de la artista, que incluye más de 30 discos, participaciones en cine y un amplio reconocimiento por sus interpretaciones del cancionero litoraleño.

Entre las piezas más destacadas se encuentran los vestuarios que marcaron distintas etapas de su vida artística, junto a premios obtenidos en escenarios del país y del exterior.

Parte del ciclo “Cultura en clave de mujer”

La propuesta forma parte del ciclo “Cultura en clave de mujer”, impulsado por el Instituto de Cultura de la provincia, que busca visibilizar el rol de las mujeres en el ámbito artístico.

En ese marco, la exposición se suma a una agenda especial con actividades culturales durante el mes de marzo.

Inauguración con música en vivo

Tras la apertura, la velada continuará con un espectáculo musical a cargo del dúo Chamameceras, integrado por Rosita Leiva y Esperanza Cáceres, con la participación del Ballet Ferrazano.

Las artistas interpretarán clásicos del repertorio chamamecero y rendirán homenaje al legado del padre Julián Zini.

Días y horarios para visitar la muestra

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de abril en el Museo del Chamamé “Casa Ñandereko”: