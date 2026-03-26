Decomisaron una planta de marihuana y celular vinculado con un delito en Corrientes

En el marco de una investigación judicial en curso, efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme, junto a su División de Investigaciones y con el apoyo del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de la Unidad Regional I, ejecutaron una orden de allanamiento que resultó en la demora de una persona y el secuestro de diversos elementos.

Asimismo, durante el operativo se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, conocido bajo el alias “M”. Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente para continuar con los trámites de rigor.