Ignacio Monzón avanza en Punta del Este

El tenista correntino Ignacio Monzón se clasificó para disputar los cuartos de final del torneo M15 de Punta del Este.

Monzón (750º en el ránking de la ATP) fue finalista la pasada semana en la Copa Geely I y esta semana ya avanzó hasta los cuartos de final donde este viernes enfrentará a Santiago Pesino, jugador que llega desde la clasificación.

En la primera ronda, Monzón (segundo preclasificado) superó al chileno Bautista de La Peña (1.494º) 6-1 y 6-0, mientras que en la segunda ronda dio cuentas del argentino Tobías Grandinetti (1.948º) 6-2, 1-0 y retiro.

Derrota de Midón

La presencia de Lautaro Midón en el Challenger de San Pablo tuvo una pronta despedida. El torneo es de categoría 100.

El correntino (225º) cayó en la primera ronda del certamen que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Jockey Club de San Pablo frente al ecuatoriano Alvaro Guillen Meza (203º) por 6-3 y 7-6 (7-5).

Midón seguirá en Brasil y la próxima semana jugará el Challener de San Lepoldo.

Caída de Zárate

El correntino Carlos María Zárate llegó hasta la segunda ronda del Challenger de Bucaramanga, Colombia.

Zárate (575º) triunfó en la primera ronda frente al local Frazler Rengifo (1372) por 6-1 y 6-3, mientras que en la siguiente instancia cayó contra su compatriota Juan Manuel La Serna (341º) por 6-3, 6-7 (5-7) y 6-1 en 2 horas y 19 minutos de juego.

El torneo colombiano es de categoría 50 y en el cuadro de dobles, Zárate jugó junto a Valerio Aboian. Quedaron eliminados en la primera ronda al caer contra Valentín Basel y Franco Ribero 7-6 (7-5), 4-6 y 10-7.