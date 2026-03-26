Creció la actividad económica en el inicio de 2026

La actividad económica arrancó el 2026 con un número positivo: tuvo un crecimiento mensual de 0,4% en comparación con diciembre, y de 1,9% en relación con el mismo mes del año anterior.

Así lo informó el Indec en su Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) publicado este jueves. Si bien esos números reflejan una economía con crecimiento, es más leve que un mes atrás: en diciembre el avance mensual había sido de 1,8% y el interanual, de 3,3%.

Esto indicaría que la economía se mueve aunque a un ritmo más lento. El Producto Bruto Interno del 2025 terminó con una expansión del 4,4%, había informado el organismo estadístico la semana pasada. El Gobierno aseguró que, con este dato mensual de actividad, la economía se encuentra en su "nuevo máximo histórico", dijo el ministro de Economía Luis Caputo.