Fin de semana en Corrientes: maratón, ferias y deportes gratuitos en la ciudad

Bajo la gestión del intendente Claudio Polich, la ciudad se prepara para un fin de semana con múltiples opciones recreativas y deportivas. Las propuestas, de acceso libre para vecinos y turistas, apuntan a fomentar el uso de los espacios públicos y los hábitos saludables en distintos puntos de la capital.

Viernes 27: natación y artesanos

La actividad comenzará temprano en la playa Arazaty I con clases gratuitas de natación en dos turnos (8:00 a 9:00 y 9:00 a 10:00). Los interesados pueden consultar al 3794-596271.

Además, de 9:00 a 21:00, la plaza Cabral recibirá a la Feria de Artesanos, que luego se trasladará el sábado y domingo a la Costanera Sur.

Sábado 28: kayak, motos y maratón

La jornada del sábado concentrará gran parte de la oferta deportiva y de adrenalina:

Playa Molina Punta: desde las 9:00 habrá "Experiencia Kayak". Por la tarde, de 17:00 a 19:00, se realizarán encuentros de fútbol, vóley y una clase de zumba a las 18:00.

Costanera Sur: a las 17:30, entre las avenidas Lamadrid y Juan Romero, se realizará una clínica de manejo y exhibición de motos de alta cilindrada .

Turismo: a las 19:00, el circuito "Descubrí Corrientes" partirá desde la plaza Libertad para recorrer la historia del Tren Económico (inscripción en bit.ly/descubrictes ).

Maratón Nocturna: a las 20:00, en el barrio Santa Catalina, se largará la primera fecha de las Maratones Barriales 2026.

Domingo 29: golf croquet, ciclismo y zumba gold

El cierre del fin de semana contará con actividades en parques y paseos: