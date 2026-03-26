Fin de semana en Corrientes: maratón, ferias y deportes gratuitos en la ciudad

Bajo la gestión del intendente Claudio Polich, la ciudad se prepara para un fin de semana con múltiples opciones recreativas y deportivas. Las propuestas, de acceso libre para vecinos y turistas, apuntan a fomentar el uso de los espacios públicos y los hábitos saludables en distintos puntos de la capital.
Viernes 27: natación y artesanos
La actividad comenzará temprano en la playa Arazaty I con clases gratuitas de natación en dos turnos (8:00 a 9:00 y 9:00 a 10:00). Los interesados pueden consultar al 3794-596271.
Además, de 9:00 a 21:00, la plaza Cabral recibirá a la Feria de Artesanos, que luego se trasladará el sábado y domingo a la Costanera Sur.
Sábado 28: kayak, motos y maratón
La jornada del sábado concentrará gran parte de la oferta deportiva y de adrenalina:
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Playa Molina Punta: desde las 9:00 habrá "Experiencia Kayak". Por la tarde, de 17:00 a 19:00, se realizarán encuentros de fútbol, vóley y una clase de zumba a las 18:00.
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Costanera Sur: a las 17:30, entre las avenidas Lamadrid y Juan Romero, se realizará una clínica de manejo y exhibición de motos de alta cilindrada.
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Turismo: a las 19:00, el circuito "Descubrí Corrientes" partirá desde la plaza Libertad para recorrer la historia del Tren Económico (inscripción en
bit.ly/descubrictes).
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Maratón Nocturna: a las 20:00, en el barrio Santa Catalina, se largará la primera fecha de las Maratones Barriales 2026.
Domingo 29: golf croquet, ciclismo y zumba gold
El cierre del fin de semana contará con actividades en parques y paseos:
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Parque Camba Cuá: encuentro de golf croquet desde las 16:00.
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Barrio San Gerónimo: en la plaza “La Tradición” se realizará una jornada de ciclismo barrial con charlas de mecánica básica.
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Punta Tacuara: feria de artesanos de 17:00 a 22:00.
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Playa Arazaty I: desde las 18:00 habrá tejo y fútbol waliki, cerrando a las 19:00 con una clase de Zumba Gold.