"Estoy desesperada": se extiende la encrucijada judicial de la abogada acusada de racismo

Agostina Páez se mostró muy angustiada este jueves luego del revés judicial que la condenó a quedarse en Río de Janeiro, Brasil, aproximadamente entre 10 y 15 días, acusada de injuria racial tras haberles hecho gestos racistas a los empleados de un bar en Ipanema.

Hasta el martes, se creía que podría volver a la Argentina. “Estoy desesperada, desbordada, sufriendo un montón, no sé qué tanto más voy a sufrir aquí”, expresó a LN+, y sumó: “Cada vez menos esperanza. Estoy muy angustiada”.

El miércoles, cuando parecía que Páez iba a volver a su país tras un largo proceso judicial, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que la joven no podrá abandonar Brasil de inmediato. El magistrado se decidió a mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, de forma tal que la joven deberá permanecer aproximadamente dos semanas más en Río de Janeiro.

La decisión fue en contra de la opinión de la propia fiscalía y de la querella, que ya habían prestado su conformidad para que Páez regresara a la Argentina de inmediato.

“Es una espera de un poco más de tiempo. El juez en vez de revocar las cautelares y dejarla salir, prefirió esperar al fallo”, explicó Junqueira. Según sus estimaciones, el fallo “tendría que ser breve”. “El juez quiere estudiar un poco más las inconsistencias de los relatos para fallar. Ayer definió que prefiere esperar que presentemos los alegatos finales y fallar y que haya el depósito de una caución para que pueda regresar a la Argentina”, sumó.

La abogada presentó un habeas corpus esta tarde. “Es un remedio jurídico contra un acto coactivo. No nos da otra. El habeas corpus puede destrabar [la salida de Agostina del país]. Esperamos el alegato final”, sostuvo. Junqueira aseguró que, si el Tribunal rechaza el habeas corpus, irá a la Corte Suprema: “El derecho a la libertad es una de las garantías fundamentales de la Constitución”.

La mujer también señaló que, aunque parece poco tiempo, el alargamiento de la estadía en Brasil, donde fue objeto de un gran escrutinio público, es perjudicial para su clienta, que está hace dos meses en Río de Janeiro. “Si bien es una gestión de una semana más, para Agostina es mucho. Para una persona que está acá privada de su libertad, con su padre... Vamos a presentar los habeas corpus porque más allá de una cuestión logística, jurídicamente no hay diferencia“, dijo.