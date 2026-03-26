San Martín y Quilmes clasificaron a la Liga Nacional Sub 17

Los representantes de Corrientes a Liga Nacional Sub 17 de cestoball femenino serán San Martín y Quilmes que se quedaron con los dos primeros puestos del clasificatorio que se disputó en la capital correntina.

En la final, el conjunto rojinegro superó a Quilmes por 83 a 69 y coronó un gran desempeño colectivo con el título. Los dos finalistas ganaron el derecho a tomar parte de la competencia nacional que se desarrollará en Tucumán del 28 al 31 de mayo.

El clasificatorio reunió a San Martín, Quilmes, Colón, Regatas e Itatí, en un formato todos contra todos.

Las rojinegras finalizaron en la segunda posición con un récord de tres victorias y una derrota, lo que les permitió obtener el pasaje directo a la Liga Nacional.

En la final, San Martín se tomó desquite de Quilmes y se quedó con el primer puesto.

Camino al título, San Martín superó a Regatas 94 a 16, después perdió con Quilmes 66 a 58 y retomó la senda de la victoria al superar a Colón 77 a 40 y a Itatí 73 a 44.

