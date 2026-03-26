Se puso en marcha el Sudamericano Juvenil con presencia correntina

En el Hipódromo de Rosario, en donde hace de local Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, se desarrolló el primer día de competencias del Campeonato Sudamericano M18 de rugby, certamen que le da la oportunidad a jugadores juveniles de la región a representar a sus seleccionados y continuar con el desarrollo de los mismos.

Argentina presentó dos equipos y contó con la participación de tres jugadores correntinos.

Joaquín Cocomarola (Aranduroga) y Lucas Schiavi (Taraguy) formaron parte de Argentina 1, mientras que Yoshitari Quiñones (San Patricio) estuvo en Argentina 2.

En la primera jornada de la edición 2026 se disputaron tres encuentros. En primera instancia, Uruguay venció 29-13 a Chile, mientras que en el duelo entre los dos seleccionados que presentó el local, Argentina 1 triunfó 24-21 ante Argentina 2. Cocomarola aportó dos conversiones para el vencedor.

En el último turno del día, Brasil le ganó 27-24 a Paraguay.

El viernes 27 de marzo se disputará la segunda y última jornada de competencias del Sudamericano M18 en la cual se definirá al ganador del certamen continental.

A diferencia de los partidos disputados el miércoles (dos tiempos de 35 minutos), para la jornada final los partidos serán a dos tiempos de 20 minutos, para permitir dos encuentros por equipo.

Argentina 2 jugará contra Uruguay desde las 10,15 y a partir de las 14,25 enfrentará a Brasil.

Mientras que Argentina 1 enfrentará a Paraguay desde las 11,05 y a Chile a partir de las 13,35.

